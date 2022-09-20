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Почему в самолет не стоит надевать шорты: эксперимент с сиденьем

20 сентября 2022, 16:16
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Почему в самолет не стоит надевать шорты: эксперимент с сиденьем
Источник: Depositphotos

Сотрудница авиакомпании Сюзанна рассказала, почему не стоит надевать шорты и юбки в самолет, проведя эксперимент в салоне.

В TikTok работник авиакомпании показала, как берет ушной палочкой образцы бактерий на сиденье и помещает их в чашку Петри. Результат эксперимента не обрадует никого.

@suezannaj How Dirty Are Aircraft Seats ????? #fyp #foryoupage #viral #travel #traveltiktok #airport #airline #seat #bacteria #test #cleantok #cleaningtiktok #cleaning ♬ Spongebob Tomfoolery — Dante9k Remix — David Snell

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— Я хотела увидеть, насколько на самом деле грязные эти кресла в самолете, поэтому я взяла на себя смелость провести тест… Вот оно, сиденья в самолетах ужасно грязные. Почему только на этом сиденье так много разных видов бактерий? Почему оно такое грязное? — сказала Сюзанна.

Женщина предостерегла людей от ношения одежды, которая может привести к контакту кожи с сиденьями, и призвала продезинфицировать их, прежде чем сесть.

— Это просто заставляет задуматься обо всех людях, которые носят рубашки с рукавами, короткие шорты или юбки. Твоя кожа касается этих грязных сидений. Почисти их, прежде чем сесть, — сказала она.

Стоит отметить, что в комментариях многие поблагодарили Сюзанну за эксперимент, отметив, что наконец-то могут наочно увидеть то, что и так знали.

Также высказались и другие авиаработники, сказав, что сиденья действительно не чистят.

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Источник
The Sun
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