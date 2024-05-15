Британські туристи переполошили курортників у турецькому Мармарисі, коли зайшли у море, щоби розвіяти над водою прах померлого родича.

Як відпочивальники відреагували на ритуал

Група туристів з Великої Британії провела церемонію з розвіювання праху на пляжі Узунья, де любив відпочивати їхній родич, Проте оточення цей ритуал не просто не зворушив, а й спричинив паніку у декого з курортників.

Люди викликали представників місцевих органів охорони здоров’я, щоби вони перевірили воду на південному узбережжі Егейського моря.

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Згодом місцева влада повідомила, що жодного ризику для здоровʼя відпочивальників через потрапляння праху у воду немає.

До слова, кремація у Туреччині заборонена, також є обмеження на ввезення попелу в країну. Це повʼязано з релігійними переконаннями жителів країни, що в більшості сповідують іслам.