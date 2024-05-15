Британські туристи переполошили курортників у турецькому Мармарисі, коли зайшли у море, щоби розвіяти над водою прах померлого родича.
Як відпочивальники відреагували на ритуал
Група туристів з Великої Британії провела церемонію з розвіювання праху на пляжі Узунья, де любив відпочивати їхній родич, Проте оточення цей ритуал не просто не зворушив, а й спричинив паніку у декого з курортників.
Люди викликали представників місцевих органів охорони здоров’я, щоби вони перевірили воду на південному узбережжі Егейського моря.
Згодом місцева влада повідомила, що жодного ризику для здоровʼя відпочивальників через потрапляння праху у воду немає.
До слова, кремація у Туреччині заборонена, також є обмеження на ввезення попелу в країну. Це повʼязано з релігійними переконаннями жителів країни, що в більшості сповідують іслам.