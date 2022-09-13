В 2022 году у всех украинцев было не такое лето, какое бы они хотели. Все из-за полномасштабной войны, которую РФ развязала в нашей стране. Побережье Азовского моря в пределах Херсонской, Запорожской и Донецкой областей захвачено оккупантами.

Нет свободного доступа и к Черному морю, например, в Херсонской области. На этих курортах каждый год летом отдыхало большое количество людей, в этом году — безлюдно.

Как живут курорты Азовского моря в оккупации и как прошло лето, рассказывают Факты ICTV со ссылкой на Колоритное Приазовье.

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Кирилловка

Этот поселок городского типа расположен в Мелитопольском районе Запорожской области. 25 марта русские оккупанты зашли в него, заняли некоторые базы отдыха и разместили свою технику.

Несмотря на это, некоторые отели все же открылись, однако малое количество. Цены на номера летом 2022 года были в два раза дешевле, чем в предыдущем году.

Туристы приезжали, в основном — из Мелитополя и Энергодара, однако вряд ли на отдых.

Так что в Кирилловке этот сезон прошел безлюдно — пустые пляжи, улицы, закрытые магазины и кафе.

Бердянск

Уже 27 февраля колона вражеской техники зашла в город Бердянск на юге Запорожской области. После — жизнь остановилась. Ни газа, ни украинской связи и интернета. Ничего того, к чему привыкли мирные жители. Магазины, кафе разграблены, если что-то работает — то цены завышены.

Из отдыхающих летом на заросших травой пляжах — лишь некоторые местные. Россияне творят настоящий беспредел — взламывают дома, проверяют документы, проводят обыски, собирают данные и пытаются давать паспорта страны-агрессора.

Арабатская стрелка

Берущая начало с Крымского полуострова Арабатская стрелка стала неким коридором для россиян, которым они прошли на территорию Украины.

В первые часы полномасштабного вторжения коса была захвачена. Лето для этой местности прошло непривычно и безлюдно. Лишь некоторые отели и кафе были открыты, а некоторые заняли оккупанты.

Геническ

Аналогическая ситуация в городе Геническе Херсонской области. С первых дней полномасштабной войны российские оккупанты заняли там некоторые базы и начали устанавливать свои правила.

Несмотря на то, что захватчики пытались заставить людей начать курортный сезон, у них ничего не вышло. Лето получилось безлюдным и безнадежным.

Даже популярное Розовое озеро в этом году не пользовалось спросом.

Приморск

Город Приморск в Запорожской области всегда был курортом для спокойного и тихого отдыха, этим же летом было совсем пусто.

В начале марта город захватили российские оккупанты, о курортном сезоне не шло и речи. Кроме того, выехали и многие местные жители.

Несмотря на то, что лето 2022 года не удалось, сейчас важно другое — скорейшая победа Украины в войне с РФ. Верим, что наша страна вернет себе все территории, которые принадлежат ей по праву, и мы все еще побываем на берегах Азовского и Черного морей.