Париж – найромантичніше місто у світі. Кожен куточок, парк чи сквер ніби просякнуті атмосферою кохання.

Митці та поети вже понад 2 тис. років шукають натхнення у Парижі. Це неймовірно красиве місто, розташоване на березі річки Сени, захоплює старовинною архітектурою та чудовими краєвидами.

У Парижі є що робити у будь-який сезон. Ми дізналися, що подивитися у місті кохання, як розібратися з транспортом та як безкоштовно потрапити до Лувра.

Правила в’їзду до Франції для українців

У класифікаторі країн із захворюваності на Covid-19 Україна перебуває в помаранчевій групі.

Починаючи з 1 лютого 2022 року для в’їзду на територію Франції українці мають надати у пунктах прикордонного контролю підтвердження про повну вакцинацію (паперовий сертифікат або цифровий сертифікат у Дії) та негативний результат антиген-тесту (експрес-тест) або ПЛР-тесту.

У Франції схвалено такі вакцини проти Covid-19: Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca та Pfizer/BioNTech.

При цьому від другої дози вакцини не має минути 9 місяців. Або ж потрібно зробити бустерну вакцинацію Pfizer або Moderna.

Після повернення в Україну тести не потрібні. А от сертифікат про повну вакцинацію будуть перевіряти у всіх закладах Франції, навіть якщо сидите на терасі кафе.

Як дістатися до Парижа

Нині ціни на прямі квитки Київ – Париж коштують від 2,7 тис. до 5 тис. грн. Купувати краще заздалегідь, тоді ціни нижчі.

З Києва до Парижа літають лоукости. SkyUp курсує з аеропорту Бориспіль, WizzAir – з аеропорту Київ у Жулянах.

Втім, лоукости літають виключно до аеропорту Бове у Парижі. Це найвіддаленіший аеропорт – 107 км, або 1 год 30 хв до Парижа.

Аеропорт маленький, втім тут є і Duty Free, і кафе. Тут точно не загубитесь, швидко отримаєте багаж і уникнете великих черг на паспортному контролі.

Від аеропорту Бове кожні 20 хв відходять автобуси. Квиток Shuttle ticket краще купувати на сайті www.aeroportparisbeauvais.com, так вийде дешевше – €15.90. Квиток дійсний місяць. З ним можна сісти на будь-який автобус, незалежно від розкладу вашого рейсу.

Автобус відвезе вас до Парижа. Поряд – станція метро Porte Maillot. Це лінія М1.

Метрополітен Парижа – величезний, у ньому 16 ліній та 304 станції. Квиток можна купити на станції, у автоматі.

Квиток у метро коштує €1.50. Далі потрібно зрозуміти, де розташований ваш готель, та знайти найближчу станцію на мапі. Метрополітен складний, втім, всюди є вказівники, тож легко розібратись.

Лайфхак: якщо бронювати житло через Booking, часто можна натрапити на акцію – безкоштовне таксі до готелю.

Під час оформлення житла потрібно вказати ваш рейс та час прильоту. Таксист від Booking зустріне вас з табличкою з вашим ім’ям і довезе до готелю.

Якщо рейс затримається – водій все одно приїде, він відслідкує розклад на електронному табло. Втім, чекатиме вас лише 45 хв після приземлення літака.

Романтичні місця Парижа

Один з найромантичніших закладів Парижа – La Favorite. Локація, прикрашена квітами, стане чудовим місцем для побачення чи фото в Instagram.

Працює з 08.00 до 02.00. Тут можна поїсти піцу, бургери, салати або ж випити коктейлі. Середній чек – €20. Ціни на коктейлі – від €11 до €14. Зробити фото в Instagram – безкоштовно. Адреса: 4 rue de Rivoli, Paris.

Якщо хочеться чогось бюджетного – можна просто погуляти вечірнім містом поблизу річки Сена. Більшість туристів беруть пляшку вина, круасани та сідають на березі.

Пляшка вина у супермаркеті обійдеться у €6-9. Круасани у більшості пекарень коштують €2.50.

Справжні французи віддають перевагу звичайному круасану, без начинки та джему. У Франції вони справді дивовижні й без доповнень.

Ейфелева вежа – безумовно топлокація у Парижі. Вона завдовжки 324 м, починає підсвічуватися з настанням темряви.

Взимку світловий день набагато коротший, тож запалюють вежу о 17.00-19.00, а влітку близько 22.00-23.00. А от сяє вона лише перші 5 хв кожної години.

Торговий центр Galeries Lafayette – місце не лише для любителів шопінгу. Можна безкоштовно піднятися на дах та побачити неймовірний краєвид.

Втім, дах зачиняється о 18.00. Тоді як усі ТРЦ та магазини працюють до 20.00. Адреса: 40 boulevard Haussmann, Paris.

Безкоштовно в Лувр та інші музеї Парижа

Кожну першу суботу місяця в Лувр можна пройти безкоштовно з 18.00 до 21.45, але у зв’язку з санітарними обмеженнями – все одно потрібно забронювати свій квиток на сайті https://www.ticketlouvre.fr.

Звичайна вартість квитка на офіційному сайті €17, а от квиток у касі музею – €15.

Лайфхак: за 48 год після відвідування Лувру цим же квитком можна відвідати сусідній музей Ежена Делакруа.

Крім того, перша неділя місяця – час безкоштовних музеїв. Потрапити можна до:

Центр Помпіду – національний музей сучасного мистецтва, працює з 11.00 до 20.00.

– національний музей сучасного мистецтва, працює з 11.00 до 20.00. Музей Орсе – тут можна побачити картини Ван Гога та Моне. Години роботи з 9.30 до 18.00.

Музей Бранлі – близько 3,5 тис. об’єктів з усього світу, працює з 10.30 до 19.00.

– близько 3,5 тис. об’єктів з усього світу, працює з 10.30 до 19.00. Музей Оранжері – знаменитий овальний зал із лататтям Клода. Години роботи з 9.00 до 18.00.

– знаменитий овальний зал із лататтям Клода. Години роботи з 9.00 до 18.00. Музей Гіме – понад 10 тис. предметів з Азії та Близького Сходу, години роботи з 10.00 до 18.00.

– понад 10 тис. предметів з Азії та Близького Сходу, години роботи з 10.00 до 18.00. Музей Пікассо – понад 5 тис. робіт знаменитого художника, працює з 9.30 до 18.00.

– понад 5 тис. робіт знаменитого художника, працює з 9.30 до 18.00. Музей Ежена Делакруа буде відкритий для вас з 9.30 до 17.30.

буде відкритий для вас з 9.30 до 17.30. Консьєржері – колишній королівський палац та в’язниця, де свої останні дні провела Марія Антуанетта, працює з 10.00 до 18.00.

– колишній королівський палац та в’язниця, де свої останні дні провела Марія Антуанетта, працює з 10.00 до 18.00. Музей Родена безкоштовний у першу неділю кожного місяця з жовтня до березня, години роботи з 10.00 до 18.30.

безкоштовний у першу неділю кожного місяця з жовтня до березня, години роботи з 10.00 до 18.30. Пантеон відкритий для вас з 10.00 до 18.00.

відкритий для вас з 10.00 до 18.00. Сент-Шапель з безліччю вітражів працює з 9.00 до 17.00.

Зверніть увагу, щоб безкоштовно потрапити до деяких музеїв – все одно потрібно забронювати безкоштовний квиток на їх сайті. До того ж, охочих потрапити до музеїв – немало. Врахуйте, що черги будуть чималі.

Їжа

Про те, що французи гурмани, чули, напевно, усі. Французи дуже уважно вибирають продукти для кожного прийому їжі.

Популярні перші страви французької кухні – суп-пюре з цибулі-порею або цибулевий суп, заправлений сиром.

У Франції поширеною стравою є фуа-гра, устриці, жаб’ячі лапки та равлики.

Ескарго — французька страва з равликів, що подається з сухим білим вином. Якщо в меню вказано вартість, але не вказано кількість, то кухар приготує шість молюсків.

Французи ж їдять по 12-18 равликів за раз. Порція з шести обійдеться €12-17. Келих вина – ще €6.

Найвідомішими французькими десертами є круасан, вишневий пиріг клафуті, шарлотка, Тарт Татен, крем-брюле та макарунс.

Макарунси продаються у кондитерській Ladurée. За один рік Ladurée пройшла шлях від маленької кондитерської у восьмому окрузі Парижа до відомого бренду.

У 2011 році Ladurée виготовила макарунси для весілля Альбера II – князя Монако – та Шарлен Віттсток. У Парижі нині відкрито 10 магазинів, один у Версалі та ще три у Шарль-де-Голлі. Макарун обійдеться у €2.

Париж чудовий у будь-який сезон. Втім, якщо хочете скористатися усіма перевагами – краще обирати перший тиждень місяця, щоб потрапити на неділю безкоштовних музеїв.

Місто кохання точно варте принаймні трьох днів, втім і тиждень-два тут точно буде що робити й на що подивитися.