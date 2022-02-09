Париж — самый романтичный город в мире. Каждый уголок, парк или сквер будто пропитаны атмосферой любви.

Художники и поэты уже более 2 тыс. лет ищут вдохновения в Париже. Этот невероятно красивый город, расположенный на берегу реки Сены, захватывает старинной архитектурой и прекрасными видами.

В Париже есть чем заняться в любой сезон. Мы узнали, что посмотреть в городе любви, как разобраться с транспортом и как бесплатно попасть в Лувр.

Правила въезда во Францию для украинцев

В классификаторе стран по заболеваемости Covid-19 Украина находится в оранжевой группе.

Начиная с 1 февраля 2022 года для въезда на территорию Франции украинцы должны предоставить в пунктах пограничного контроля подтверждение о полной вакцинации (бумажный сертификат или цифровой сертификат в Дії) и отрицательный результат антиген-теста (экспресс-тест) или ПЦР-теста.

Во Франции приняты такие вакцины против Covid-19: Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.

При этом со второй дозы вакцины не должно пройти 9 месяцев. Или же нужно сделать бустерную вакцинацию Pfizer или Moderna.

По возвращению в Украину тесты не нужны. А вот сертификат о полной вакцинации будут проверять во всех заведениях Франции, даже если сидите на террасе кафе.

Как добраться до Парижа

Сейчас цены на прямые авиабилеты Киев – Париж стоят от 2,7 тыс. до 5 тыс. грн. Покупать лучше заранее, тогда цены ниже.

Из Киева в Париж летают лоукосты. SkyUp курсирует из аэропорта Борисполь, WizzAir – из аэропорта Киев в Жулянах.

Впрочем, лоукосты летают исключительно в аэропорт Бове в Париже. Это самый отдаленный аэропорт – 107 км или 1 ч 30 мин до Парижа.

Аэропорт маленький, впрочем, здесь есть и Duty Free, и кафе. Здесь точно не потеряетесь, быстро получите багаж и избежите больших очередей на паспортном контроле.

От аэропорта Бове каждые 20 мин отходят автобусы. Билет Shuttle ticket лучше покупать на сайте www.aeroportparisbeauvais.com, так выйдет дешевле – €15.90. Билет действителен месяц. С ним можно сесть на любой автобус, независимо от расписания вашего рейса.

Автобус отвезет вас в Париж. Рядом — станция метро Porte Maillot. Это линия М1.

Метрополитен Парижа – огромен, в нем 16 линий и 304 станции. Билет можно купить на станции в автомате.

Билет в метро стоит €1.50. Далее нужно понять, где находится ваш отель, и найти ближайшую станцию на карте. Метрополитен сложный, впрочем, везде есть указатели, поэтому легко разобраться.

Лайфхак: если бронировать жилье через Booking, часто можно встретить акцию — бесплатное такси до отеля.

При оформлении жилья нужно указать ваш рейс и время прилета. Таксист от Booking встретит вас с табличкой с вашим именем и довезет до отеля.

Если рейс задержится – водитель все равно приедет, он отследит расписание на электронном табло. Впрочем, будет ждать вас лишь 45 мин после приземления самолета.

Романтические места Парижа

Одно из самых романтичных заведений Парижа – La Favorite. Локация, украшенная цветами, станет прекрасным местом для свидания или фото в Instagram.

Работает с 8.00 до 02.00. Здесь можно поесть пиццу, бургеры, салаты или же выпить коктейли. Средний чек — €20. Цены на коктейли – от €11 до €14. Сделать фото в Instagram — бесплатно. Адрес: 4 rue de Rivoli, Paris.

Если хочется чего-то бюджетного — можно просто погулять по вечернему городу близ реки Сена. Большинство туристов берут бутылку вина, круассаны и садятся на берегу.

Бутылка вина в супермаркете обойдется в €6-9. Круассаны в большинстве пекарен €2.50.

Настоящие французы предпочитают обычный круассан, без начинки и джема. Во Франции они поистине удивительны и без дополнений.

Эйфелева башня — безусловно топ-локация в Париже. Она длиной 324 м, начинает подсвечиваться с наступлением темноты.

Зимой световой день гораздо короче, поэтому зажигают башню в 17.00-19.00, а летом около 22.00-23.00. А вот сияет она лишь первые 5 мин каждого часа.

Торговый центр Galeries Lafayette — место не только для любителей шопинга. Можно бесплатно подняться на крышу и увидеть невероятный пейзаж.

Впрочем, крыша закрывается в 18.00. Тогда как все ТРЦ и магазины работают до 20.00. Адрес: 40 boulevard Haussmann, Paris.

Бесплатно в Лувр и другие музеи Парижа

Каждую первую субботу месяца в Лувр можно пройти бесплатно с 18.00 до 21.45, но в связи с санитарными ограничениями – все равно нужно забронировать свой билет на сайте https://www.ticketlouvre.fr.

Обычная стоимость билета на официальном сайте €17, а вот билет в кассе музея — €15.

Лайфхак: за 48 ч после посещения Лувра этим же билетом можно посетить соседний музей Эжена Делакруа.

Кроме того, первое воскресенье месяца – время бесплатных музеев. Попасть можно в:

Центр Помпиду — национальный музей современного искусства, работает с 11.00 до 20.00.

— национальный музей современного искусства, работает с 11.00 до 20.00. Музей Орсе — здесь можно увидеть картины Ван Гога и Моне. Часы работы с 9.30 до 18.00.

Музей Бранли — около 3,5 тыс. объектов со всего мира, работает с 10.30 до 19.00.

— около 3,5 тыс. объектов со всего мира, работает с 10.30 до 19.00. Музей Оранжери — знаменитый Овальный зал с кувшинками Клода. Часы работы с 9.00 до 18.00.

— знаменитый Овальный зал с кувшинками Клода. Часы работы с 9.00 до 18.00. Музей Гимэ – более 10 тыс. предметов из Азии и Ближнего Востока, часы работы с 10.00 до 18.00.

– более 10 тыс. предметов из Азии и Ближнего Востока, часы работы с 10.00 до 18.00. Музей Пикассо — более 5 тыс. работ знаменитого художника, работает с 9.30 до 18.00.

— более 5 тыс. работ знаменитого художника, работает с 9.30 до 18.00. Музей Эжена Делакруа будет открыт для вас с 9.30 до 17.30.

будет открыт для вас с 9.30 до 17.30. Консьержери — бывший королевский дворец и тюрьма, где свои последние дни провела Мария Антуанетта, работает с 10.00 до 18.00.

— бывший королевский дворец и тюрьма, где свои последние дни провела Мария Антуанетта, работает с 10.00 до 18.00. Музей Родена бесплатный в первое воскресенье каждого месяца с октября по март, часы работы с 10.00 до 18.30.

бесплатный в первое воскресенье каждого месяца с октября по март, часы работы с 10.00 до 18.30. Пантеон открыт для вас с 10.00 до 18.00.

открыт для вас с 10.00 до 18.00. Сент-Шапель с множеством витражей работает с 9.00 до 17.00.

Обратите внимание, чтобы бесплатно попасть в некоторые музеи — все равно нужно забронировать бесплатный билет на их сайте. К тому же, желающих попасть в музеи – немало. Учтите, что и очереди будут немалые.

Еда

О том, что французы гурманы, слышали, наверное, все. Французы очень внимательно выбирают продукты для каждого приема пищи.

Популярные первые блюда французской кухни — суп-пюре из лука-порея или луковый суп, заправленный сыром.

Во Франции распространенными блюдами являются фуа-гра, устрицы, лягушачьи лапки и улитки.

Эскарго — французское блюдо из улиток, подаваемое с сухим белым вином. Если в меню указана стоимость, но не указано количество, то повар приготовит шесть моллюсков.

Французы же едят по 12-18 улиток за раз. Порция из шести обойдется в €12-17. Бокал вина – еще €6.

Самыми известными французскими десертами являются круассан, вишневый пирог клафути, шарлотка, Тарт Татен, крем-брюле и макарунс.

Макарунсы продаются в кондитерской Ladurée. За один год Ladurée прошла путь от маленькой кондитерской в восьмом округе Парижа до известного бренда.

В 2011 году Ladurée изготовила макарунсы для свадьбы Альбера II — князя Монако — и Шарлен Уиттсток. В Париже сейчас открыто 10 магазинов, один в Версале и еще три в Шарль-де-Голле. Макарун обойдется в €2.

Париж великолепен в любой сезон. Впрочем, если хотите воспользоваться всеми преимуществами — лучше выбирать первую неделю месяца, чтобы попасть на воскресенье бесплатных музеев.

Город любви точно стоит по крайней мере трех дней, впрочем, и неделю-две здесь точно будет ем заняться и на что посмотреть.