Вулиця Тараса Шевченка, дожиною у 14 кілометрів, потрапила до книги рекордів України. Вона простягнулася у невеликому селі Орів, що на Львівщині.

Тут їздить автобус, але люди хочуть ходити пішки з одного кінця до іншого. Аби пройти усе село вздовж знадобиться зо три години.

Листоноша Марія живе на самому початку Орова, а працює наприкінці. Поки пішки рознесе пошту – за день долає понад десять кілометрів. Велосипедом не користується, оскільки гірськими стежками його тягнути не подужає.

– Я ходжу 12 кілометрів щодня. Перші дні я приходила додому і падала. До вечора вже нічого не могла зробити. А зараз, мені здається, навпаки стала здоровою, – розповіла Марія, мешканка Орова.

Відсьогодні про їхнє село та єдину вулицю Шевченка дізнається вся країна, оскільки вона офіційно визнана найдовшою в Україні.

Селяни сподіваються, що статус вулиці-рекордсменки привабить до села й туристів.