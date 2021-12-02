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14 кілометрів: де розташована найдовша вулиця України

2 Грудня 2021, 15:56
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle Оксана Ротко Журналістка Вікна
Львів
Джерело: Depositphotos

Вулиця Тараса Шевченка, дожиною у 14 кілометрів, потрапила до книги рекордів України. Вона простягнулася у невеликому селі Орів, що на Львівщині.

Тут їздить автобус, але люди хочуть ходити пішки з одного кінця до іншого. Аби пройти усе село вздовж знадобиться зо три години.

Листоноша Марія живе на самому початку Орова, а працює наприкінці. Поки пішки рознесе пошту – за день долає понад десять кілометрів. Велосипедом не користується, оскільки гірськими стежками його тягнути не подужає.

– Я ходжу 12 кілометрів щодня. Перші дні я приходила додому і падала. До вечора вже нічого не могла зробити. А зараз, мені здається, навпаки стала здоровою, – розповіла Марія, мешканка Орова.

Відсьогодні про їхнє село та єдину вулицю Шевченка дізнається вся країна, оскільки вона офіційно визнана найдовшою в Україні.

Селяни сподіваються, що статус вулиці-рекордсменки привабить до села й туристів.

– Ми працюємо у туристичному напрямку. У нас є джерела Нафтуся, є туристичні комплекси, а також у нас є енергійні та позитивні люди. Ми сподіваємося, що про нас довідаються люди і до нас приїжджатимуть туристи, – каже Тетяна Сухроменда, староста села Орів.

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Теги
Книга рекордів України , Львівщина , Рекорд
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