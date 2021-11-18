Сьогодні, 18 листопада, відзначається Всесвітній день рекордів Гіннеса. Цього дня тисячі людей у всьому світі намагаються встановити якийсь рекорд, щоб потрапити у черговий випуск знаменитої книги.

Книга рекордів Гіннеса виходить щорічно та містить всесвітньо визнану колекцію людських досягнень та екстремальних явищ природи.

З нагоди свята Факти ICTV підготували добірку найдивніших та найбезглуздіших рекордів.

Найбільша кількість соломинок, засунутих до рота

17 березня 2011 року цей рекорд встановив Гіннес Ріші (Хар Паркаш) з Індії. Йому вдалося втримати в роті 496 соломинок протягом 10 секунд.

Для встановлення світового рекорду чоловік відважно видалив всі зуби. Також Гіннес Ріші відомий своїми татуюваннями. На тілі чоловіка зображено понад 200 світових прапорів, зокрема 49 прапорів на обличчі та голові.

Найбільша бульбашка, надута із жуйки

Чад Фелл надув бульбашку діаметром 50,8 см без використання рук. Рекорд він встановив у середній школі Дабл-Спрінгс (округ Вінстон, штат Алабама, США) 24 квітня 2004 року.

Чад зізнався, що секрет його успіху полягає в тому, щоб надути три жувальні гумки Dubble Bubble.

Найбільша кількість зубочисток у бороді

7 червня 2018 року Джоел Штрассер із США вставив у свою бороду 3,5 тис зубочисток. Для цього рекордсмен витратив 3 години 13 хвилин.

Найвища зачіска у світі

У 2018 році модель і співак Бенні Харлем потрапив у книгу рекордів Гіннеса як володар найвищої зачіски у світі. Її довжина становить 52 сантиметри.

Чоловік зізнався, що іноді йому доводиться витратити дві години, щоб зробити укладку. Для догляду за волоссям він використовує лише домашні шампуні, зроблені із необроблених і чистих інгредієнтів, таких як кокоси і ягоди.

Найдовші нігті

Власниця найдовших у світі нігтів на жіночих руках Айанна Вільямс живе в Техасі. Вона відрощує нігті вже майже 23 роки. Наразі їхня загальна довжина становить 576,4 сантиметри.

Жінка витрачає дві години і дві бутилки лаку для того, щоб зробити собі манікюр. Щоб захистити свої нігті Айанна уникає миття посуду. Стригти їх жінка поки не планує.

Найдовші вії у світі

Найдовші у світі вії вдалося виростити китаянці Ю Цзянься. Її вія на лівому оці має довжину 20, 5 см. Рекорд був встановлений у Шанхаї (Китай) 20 травня 2021 року.

Найбільша кількість надутих повітряних кульок

У 2018 році Хантер Евен потрапив у Книгу рекордів Гіннеса завдяки повітряним кулькам. За одну годину чоловік надув 910 штук.

Цікаво, що в дитинстві Хантер боявся повітряних кульок. А встановити рекорд він наважився для того, щоб подолати свій страх. Хантер багато тренувався, а також вивчав інформацію про людське тіло.