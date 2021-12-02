Улица Тараса Шевченко, длиной в 14 километров, попала в книгу рекордов Украины. Она протянулась в небольшом селе Орив Львовской области.

Здесь ездит автобус, но люди хотят ходить пешком из одного конца в другой. Чтобы пройти всю деревню вдоль понадобится примерно три часа.

Почтальон Мария живет в самом начале Орова, а работает в конце. Пока пешком разнесет почту – за день преодолевает более десяти километров. Велосипедом не пользуется, поскольку горными тропами его тянуть не осилит.

– Я хожу 12 километров каждый день. Первые дни я приходила домой и падала. К вечеру уже ничего не могла делать. А сейчас, мне кажется, наоборот стала здоровой, – рассказала Мария, жительница Орова.

С сегодняшнего дня об их селе и единственной улице Шевченко узнает вся страна, поскольку она официально признана самой длинной в Украине.

Жители села надеются, что статус улицы-рекордсменки привлечет в село и туристов.