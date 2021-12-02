Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Видео Отдых

14 километров: где находится самая длинная улица Украины

2 декабря 2021, 15:56
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle Оксана Ротко Журналистка Вікна
Львів
Источник: Depositphotos

Улица Тараса Шевченко, длиной в 14 километров, попала в книгу рекордов Украины. Она протянулась в небольшом селе Орив Львовской области.

Здесь ездит автобус, но люди хотят ходить пешком из одного конца в другой. Чтобы пройти всю деревню вдоль понадобится примерно три часа.

Почтальон Мария живет в самом начале Орова, а работает в конце. Пока пешком разнесет почту – за день преодолевает более десяти километров. Велосипедом не пользуется, поскольку горными тропами его тянуть не осилит.

– Я хожу 12 километров каждый день. Первые дни я приходила домой и падала. К вечеру уже ничего не могла делать. А сейчас, мне кажется, наоборот стала здоровой, – рассказала Мария, жительница Орова.

С сегодняшнего дня об их селе и единственной улице Шевченко узнает вся страна, поскольку она официально признана самой длинной в Украине.

Жители села надеются, что статус улицы-рекордсменки привлечет в село и туристов.

– Мы работаем в туристическом направлении. У нас есть источники Нафтуся, есть туристические комплексы, а также у нас есть энергичные и позитивные люди. Мы надеемся, что про нас узнают люди и к нам будут приезжать туристы, — говорит Татьяна Сухроменда, староста села Орив.

Читайте также:
Книга рекордів Гіннеса3,5 тыс. зубочисток в бороде и 20 см ресниц: 7 странных рекордов книги Гиннеса

Теги
Книга рекордов Украины , Львовщина , Рекорд
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка