Зручні валютні операції із ZEN тепер в Україні – особливості та переваги сервісу

Для всіх, хто вже давно шукає надійний та зручний сервіс для базових валютних операцій, є гарні новини: європейський фінансовий проєкт ZEN тепер офіційно доступний на території України.

З його допомогою користувачі можуть обмінювати валюту просто в смартфоні, отримувати та надсилати грошові перекази за кордон, а також безпечно оплачувати покупки онлайн.

У межах одного рахунку на ZEN.COM доступні понад 29 валют! Тож саме час скористатися можливістю.

ZEN: у чому полягає особливість сервісу

Чому платформа ZEN стала настільки популярною? Усе завдяки її багатофункціональності. У межах одного рахунку користувачам доступні базові операції з:

валютного обміну;

валютних переказів і їх отримання незалежно від локації відправника та отримувача;

оплати товарів і послуг онлайн;

валютних переказів на картки Mastercard.

Достатньо завантажити застосунок на смартфон чи планшет та зареєструватися, щоб одразу почати користуватися перевагами сервісу.

Без мультивалютного рахунку важко обійтися, якщо ви:

підприємець;

волонтер;

член благодійної організації тощо.

Сервіс буде корисним навіть для тих, хто просто полюбляє замовляти товари з-за кордону, але не хоче платити за подвійну конвертацію.

Особливо актуальною стала платформа через нові обмеження щодо переказів валюти. З 5 жовтня .2022 року НБУ заборонив здійснювати перекази з гривневих карток від однієї фізичної особи до іншої на картку закордонного банку.

Проте це не стосується переказів між валютними картками: для них діє лише обмеження щодо загальної суми переказу на місяць (не більш як 100 тис. грн у валютному еквіваленті).

Платіжні картки ZEN

Після створення рахунку в сервісі користувач одразу ж отримує віртуальну картку. Вона інтегрується з декількома гаманцями: Xiaomi Pay, Google Pay, Garmin Pay та Apple Pay. За потреби ви завжди можете замовити фізичну пластикову картку.

Картки від ZEN можна поповнити:

банківським переказом чи переказом з Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay;

через термінали Planet Cash;

за допомогою онлайн-сервісу Paysafecash.

З ZEN Mastercard® ви завжди можете зняти готівку за кордоном без додаткових доплат (рекомендуємо завчасно дізнатися про ліміти зняття готівки та додаткову комісію в разі перевищення ліміту на сайті ZEN).

Переваги користування ZEN

Разом із ZEN користувачі можуть:

швидко надсилати та отримувати перекази в межах однієї країни або з-за кордону;

провадити розрахунки в одній з доступних валют без комісії;

купувати та продавати валюту за найвигіднішим курсом.

Європейські користувачі вже оцінили ZEN: наразі налічується понад 250 000 активних користувачів мобільного додатку в Європі.

В Україні партнерами сервісу стали Visa та Mastercard, а також ПриватБанк.

Не гайте часу та протестуйте застосунок ZEN уже зараз. Більше інформації про тарифні плани та можливості сервісу читайте за посиланням: zen.com.