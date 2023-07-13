Удобные валютные операции с ZEN теперь в Украине — особенности и преимущества сервиса

Для всех, кто уже давно ищет надежный и удобный сервис для базовых валютных операций, есть хорошие новости: европейский финансовый проект ZEN теперь официально доступен на территории Украины.
С его помощью пользователи могут обменивать валюту просто в смартфоне, получать и отправлять денежные переводы за границу, а также безопасно оплачивать покупки онлайн.
В пределах одного счета на ZEN.COM доступно более 29 валют! Так что пришло время воспользоваться этой возможностью.
ZEN: в чем заключается особенность сервиса
Почему платформа ZEN стала настолько популярной? Все благодаря ее многофункциональности. В пределах одного счета пользователям доступны базовые операции с:
- валютного обмена;
- валютных переводов и их получения независимо от локации отправителя и получателя;
- оплаты товаров и услуг онлайн;
- валютных переводов на карты Mastercard.
Достаточно загрузить приложение на смартфон или планшет и зарегистрироваться, чтобы сразу начать пользоваться преимуществами сервиса.
Без мультивалютного счета трудно обойтись, если вы:
- предприниматель;
- волонтер;
- член благотворительной организации и т. д.
Сервис также будет полезным даже для тех, кто просто любит заказывать товары из-за рубежа, но не хочет платить за двойную конвертацию.
Особенно актуальной стала платформа из-за новых ограничений по переводам валюты. С 5 октября 2022 году НБУ запретил осуществлять переводы с гривневых карт от одного физического лица к другому на карту зарубежного банка.
Однако это не касается переводов между валютными картами: для них действует лишь ограничение относительно общей суммы перевода в месяц (не более 100 тыс. грн в валютном эквиваленте).
Платежные карты ZEN
После создания счета в сервисе пользователь сразу же получает виртуальную карту. Он интегрируется с несколькими кошельками: Xiaomi Pay, Google Pay, Garmin Pay и Apple Pay. При необходимости вы всегда можете заказать физическую пластиковую карту.
Карты от ZEN можно пополнить:
- банковским переводом или переводом с Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay;
- через терминалы Planet Cash;
- с помощью онлайн-сервиса Paysafecash.
С ZEN Mastercard® вы всегда можете снять наличные за границей без дополнительных доплат (рекомендуем заблаговременно узнать о лимитах снятия наличных и дополнительной комиссии в случае превышения лимита на сайте ZEN).
Преимущества использования ZEN
Вместе с ZEN пользователи могут:
- быстро отправлять и получать переводы в пределах одной страны или из-за рубежа;
- производить расчеты в одной из доступных валют без комиссии;
- покупать и продавать валюту по самому выгодному курсу.
Европейские пользователи уже оценили ZEN: в настоящее время в Европе насчитывается более 250 000 активных пользователей мобильных приложений.
В Украине партнерами сервиса стали Visa и Mastercard, а также ПриватБанк.
Не теряйте времени и протестируйте приложение ZEN уже сейчас. Больше информации о тарифных планах и возможностях сервиса читайте по ссылке: zen.com.