Удобные валютные операции с ZEN теперь в Украине — особенности и преимущества сервиса

Для всех, кто уже давно ищет надежный и удобный сервис для базовых валютных операций, есть хорошие новости: европейский финансовый проект ZEN теперь официально доступен на территории Украины.

С его помощью пользователи могут обменивать валюту просто в смартфоне, получать и отправлять денежные переводы за границу, а также безопасно оплачивать покупки онлайн.

В пределах одного счета на ZEN.COM доступно более 29 валют! Так что пришло время воспользоваться этой возможностью.

ZEN: в чем заключается особенность сервиса

Почему платформа ZEN стала настолько популярной? Все благодаря ее многофункциональности. В пределах одного счета пользователям доступны базовые операции с:

валютного обмена;

валютных переводов и их получения независимо от локации отправителя и получателя;

оплаты товаров и услуг онлайн;

валютных переводов на карты Mastercard.

Достаточно загрузить приложение на смартфон или планшет и зарегистрироваться, чтобы сразу начать пользоваться преимуществами сервиса.

Без мультивалютного счета трудно обойтись, если вы:

предприниматель;

волонтер;

член благотворительной организации и т. д.

Сервис также будет полезным даже для тех, кто просто любит заказывать товары из-за рубежа, но не хочет платить за двойную конвертацию.

Особенно актуальной стала платформа из-за новых ограничений по переводам валюты. С 5 октября 2022 году НБУ запретил осуществлять переводы с гривневых карт от одного физического лица к другому на карту зарубежного банка.

Однако это не касается переводов между валютными картами: для них действует лишь ограничение относительно общей суммы перевода в месяц (не более 100 тыс. грн в валютном эквиваленте).

Платежные карты ZEN

После создания счета в сервисе пользователь сразу же получает виртуальную карту. Он интегрируется с несколькими кошельками: Xiaomi Pay, Google Pay, Garmin Pay и Apple Pay. При необходимости вы всегда можете заказать физическую пластиковую карту.

Карты от ZEN можно пополнить:

банковским переводом или переводом с Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay;

через терминалы Planet Cash;

с помощью онлайн-сервиса Paysafecash.

С ZEN Mastercard® вы всегда можете снять наличные за границей без дополнительных доплат (рекомендуем заблаговременно узнать о лимитах снятия наличных и дополнительной комиссии в случае превышения лимита на сайте ZEN).

Преимущества использования ZEN

Вместе с ZEN пользователи могут:

быстро отправлять и получать переводы в пределах одной страны или из-за рубежа;

производить расчеты в одной из доступных валют без комиссии;

покупать и продавать валюту по самому выгодному курсу.

Европейские пользователи уже оценили ZEN: в настоящее время в Европе насчитывается более 250 000 активных пользователей мобильных приложений.

В Украине партнерами сервиса стали Visa и Mastercard, а также ПриватБанк.

Не теряйте времени и протестируйте приложение ZEN уже сейчас. Больше информации о тарифных планах и возможностях сервиса читайте по ссылке: zen.com.