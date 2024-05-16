Напевно кожен із нас користується телефоном для текстового спілкування. З такою можливістю прийшли й функції, які покращують комфорт набору текстів – від автовиправлення помилок до передбачення закінчення слова. Однак не всі користуються такими системами – настав час дізнатися, як самостійно прибрати Т9 на iPhone.

Як прибрати Т9 на iPhone

Для початку, потрібно розібратися, що таке T9 – це популярна функція передбачення слова, яке користувач хоче написати. Щойно людина починає набирати слово – система пропонує одне з найбільш відповідних за змістом.

На iPhone функція називається Предиктивний текст – її потрібно шукати в налаштуваннях пристрою.

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Щоб прибрати т9 на iPhone, потрібно дотримуватися простої інструкції:

Зайдіть у Налаштування й виберіть рядок Загальні; Мотайте вниз і знайдіть меню Клавіатура; У новому вікні приберіть галочку з рядка Предиктивний текст.

Тепер смартфон не буде пропонувати слова.

Смартфони є одними з найпопулярніших видів електроніки на ринку. Мільйони телефонів продаються з рук, і вкрай важливо не помилитися. Факти ICTV детально розписали, як перевірити iPhone на оригінальність. Зловмисники ще не вміють підробляти пристрій на всі 100%.