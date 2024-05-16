Напевно кожен із нас користується телефоном для текстового спілкування. З такою можливістю прийшли й функції, які покращують комфорт набору текстів – від автовиправлення помилок до передбачення закінчення слова. Однак не всі користуються такими системами – настав час дізнатися, як самостійно прибрати Т9 на iPhone.
Як прибрати Т9 на iPhone
Для початку, потрібно розібратися, що таке T9 – це популярна функція передбачення слова, яке користувач хоче написати. Щойно людина починає набирати слово – система пропонує одне з найбільш відповідних за змістом.
На iPhone функція називається Предиктивний текст – її потрібно шукати в налаштуваннях пристрою.
Щоб прибрати т9 на iPhone, потрібно дотримуватися простої інструкції:
- Зайдіть у Налаштування й виберіть рядок Загальні;
- Мотайте вниз і знайдіть меню Клавіатура;
- У новому вікні приберіть галочку з рядка Предиктивний текст.
Тепер смартфон не буде пропонувати слова.
Смартфони є одними з найпопулярніших видів електроніки на ринку. Мільйони телефонів продаються з рук, і вкрай важливо не помилитися. Факти ICTV детально розписали, як перевірити iPhone на оригінальність. Зловмисники ще не вміють підробляти пристрій на всі 100%.