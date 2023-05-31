Зменшить кількість відмов: у Дії модернізували найпопулярніші будівельні послуги

На порталі Дія модернізували найпопулярніші будівельні послуги.

Про це повідомляє Мінцифри.

– Отримуйте будівельні послуги ще ефективніше! Відтепер можете редагувати вже подане повідомлення. А більшість даних у заяві підтягнеться автоматично з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ), – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оновлення значно пришвидшить подання заяви, а також мінімізує технічні помилки. Як наслідок, зменшить кількість відмов від органів контролю.

На порталі Дія можете отримати три модернізовані послуги: