Зменшить кількість відмов: у Дії модернізували найпопулярніші будівельні послуги

На порталі Дія модернізували найпопулярніші будівельні послуги.
Про це повідомляє Мінцифри.
– Отримуйте будівельні послуги ще ефективніше! Відтепер можете редагувати вже подане повідомлення. А більшість даних у заяві підтягнеться автоматично з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ), – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що оновлення значно пришвидшить подання заяви, а також мінімізує технічні помилки. Як наслідок, зменшить кількість відмов від органів контролю.
На порталі Дія можете отримати три модернізовані послуги:
- повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будпаспорта та повідомлення про зміну даних у зареєстрованому повідомленні;
- видання будівельного паспорта та внесення змін у виданий будівельний паспорт;
- отримання декларації про готовність об’єкта до експлуатації на підставі будпаспорта.