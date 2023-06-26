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Космос

NASA вдалося перетворити 98% усієї сечі та поту астронавтів на питну воду

26 Червня 2023, 09:55
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Nasa
Джерело: Pexels

NASA вдалося перетворити 98% усієї сечі та поту астронавтів на Міжнародній космічній станції на питну воду. Це справжнє досягнення, оскільки регенерація води дасть змогу проводити триваліші місії.

Так, кожному члену екіпажу потрібно 4,5 літра води на 24 години для пиття, приготування їжі та гігієни. Дослідники вважають, що в ідеалі відтворення води й мало б становити 98%.

Етап відновлення води був досягнутий системою контролю довкілля та життєзабезпечення (ECLSS), яка витягує воду з сечі за допомогою вакуумної дистиляції.

ECLSS складається з комбінації обладнання, зокрема системи рекуперації води, яка збирає стічні води, та передових осушувачів, які вловлюють у повітрі МКС вологу з дихання і поту екіпажу. Система збирає всю воду, обробляє її і створює з неї питну.

Зібрана вода прямує у вузол обробки, який і виготовляє питну воду.

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Джерело
Space
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