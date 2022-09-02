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Інтернет

Власник OnlyFans заробив $500 млн завдяки пандемії

2 Вересня 2022, 17:16
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Власник OnlyFans заробив $500 млн завдяки пандемії
Джерело: Depositphotos

Власник платформи OnlyFans Леонід Радвінський отримав непередбачений дохід у $500 млн за два роки.

Дивідендні виплати зробили уродженця України одним із найбільш високооплачуваних власників інтернет-стартапів у Великій Британії. Інтерес до платформи різко зріс на тлі пандемії Covid-19.

Інтернет-платформа принесла Радвінському $284 млн за 2021 рік і $233 млн за 2022 рік.

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У річному звіті компанія повідомила, що прибуток до оподаткування за рік до листопада 2021 року зріс із $61 млн до $433 млн, а виручка — з $358 млн до $932 млн.

– Наш підхід до створення найбезпечнішої у світі платформи для соціальних мереж, орієнтований на контентмейкерів, привів OnlyFans до рекордного 2021 року, – сказав виконавчий директор OnlyFans Амрапалі Ган.

У 2021 році користувачі OnlyFans витратили на підписку $4,8 млрд.

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Джерело
Financial Times
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