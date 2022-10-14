Останні обстріли окупантів пошкодили об’єкти енергетичної інфраструктури України, спричинивши перебої з електрикою. Тим українцям, які працюють онлайн, дуже важко перебувати довгий час без світла, адже без підзарядки телефон чи ноутбук працювати не зможуть.

У такому випадку, на допомогу приходить повербанк. Як вибрати правильний повербанк для зарядки ноутбуку – дивіться в нашому матеріалі.

Повербанк для ноутбуку: на що звернути увагу

Повербанк – сучасний портативний акумулятор. Зручність поверів у тому, що їх можна брати з собою у дорогу або користуватися, коли немає електрики.

Зараз дивляться

Акумулятори відрізняються між собою не лише за зовнішнім виглядом, а й за ємністю, потужністю, функціональністю, кількістю роз’ємів тощо.

Якщо для смартфонів підійдуть майже усі повери, то для зарядки ноутбуків необхідні спеціальні модель, які зможуть потягнути ваш ПК.

Основні характеристики повера, які необхідні для заряду ноутбука:

Роз’єми

Під час покупки звертайте увагу чи має повер необхідний роз’єм саме для вашого пристрою. Справа у тому, що процес заряджання ноутбука складніше, ніж смартфона. У вашого ноутбуку має бути роз’єм USB Type-C.

Якщо ваш ноутбук не підтримує зарядку через порт USB Type-C, або такого роз’єму у моделі просто немає, купіть спеціальний кабель і перехідник на роз’єм живлення, наприклад, на стандартний круглий роз’єм.

Порада – під час вибору кабелю не варто економити, адже дешеві перехідники погано працюватимуть, перериватимуть зарядку або взагалі не заряджатимуть ноутбук.

Потужність

Під час вибору повербанка звертайте увагу на його потужність, вона має дорівнювати або бути вищою за потужність зарядного пристрою ноутбука.

Ці параметри можна переглянути інформаційній наклейці (вона є на усіх пристроях). Там вказана потужність у Ватах (W), вихідна напруга у Вольтах (V) та струм в Амперах (А). Якщо потужність не вказана, щоб обчислити її потрібно помножити A на V.

Ємність

Аби якісно зарядити ноутбук, повер повинен мати ємність вище 10 000 мАг. Усі ці параметри можна обговорити з консультантом у магазині.

Функціональність

Функціональні можливості різних моделей можуть дуже відрізнятися. Наприклад, одні повербанки здатні одночасно заряджати лише один ноутбук, а інші – і смартфон, і ПК, і планшет.

Якщо вам важливо, аби зовнішній акумулятор одночасно тягнув кілька пристроїв, обирайте більш потужні моделі. Проте для якісної зарядки саме ноутбуку, не варто одночасно під’єднувати до повера кілька приладів.

Тип повербанка

Розрізняють літій-іонні та літій-полімерні елементи живлення:

Li-Ion – широко використовуються у смартфонах, планшетах, ноутбуках, розумних годинниках тощо. Вони характеризуються високою енергетичною щільністю та відносно низьким саморозрядом, але швидко зношують, навіть без постійного використовуються.

Повер такого типу варто берегти від ударів і падінь, стежити, щоб він не перегрівався. Крім того, не можна допускати повного розряду, це може спричинити скорочення об’єму батареї в цілому.

Li-Pol – виготовляються на основі спеціального полімерного електроліту, який може приймати різну форму. Такі зовнішні акумулятори мають підвищений рівень безпеки, тривалий термін експлуатації, низький саморозряд — основні переваги елементів живлення цього типу.

Під час вибору повербанка для зарядки ноутбука звертайте увагу на усі ці показники та обов’язково консультуйтесь зі спеціалістами. Вони порадять найкращу модель, виходячи з ваших потреб.