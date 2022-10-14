Последние обстрелы оккупантов повредили объекты энергетической инфраструктуры Украины, вызвав перебои с электричеством. Тем украинцам, которые работают онлайн, очень тяжело находиться долгое время без света, ведь без подзарядки телефон или ноутбук работать не смогут.

В таком случае, на помощь приходит повербанк. Как выбрать правильный повербанк для зарядки ноутбука — смотрите в нашем материале.

Повербанк для ноутбука: на что обратить внимание

Повербанк — современный портативный аккумулятор. Удобство поверов в том, что их можно брать с собой в дорогу или пользоваться, когда нет электричества.

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Аккумуляторы отличаются между собой не только по внешнему виду, но и по емкости, мощности, функциональности, количеству разъемов и тому подобное.

Если для смартфонов подойдут почти все поверы, то для зарядки ноутбуков необходимы специальные модели, которые смогут потянуть ваш ПК.

Основные характеристики повера, которые необходимы для заряда ноутбука:

Разъемы

Во время покупки обращайте внимание имеет ли повер необходимый разъем именно для вашего устройства. Дело в том, что процесс подзарядки ноутбука сложнее, чем смартфона. У вашего ноутбука должен быть разъем USB Type-C.

Если ваш ноутбук не поддерживает зарядку через порт USB Type-C, или такого разъема у модели просто нет, купите специальный кабель и переходник на разъем питания, например, на стандартный круглый.

Совет — при выборе шнура не стоит экономить, ведь дешевые кабель и переходник будут плохо работать, прерывать зарядку или вообще не заряжать ноутбук.

Мощность

При выборе повербанка обращайте внимание на его мощность, она должна равняться или быть выше мощности зарядного устройства ноутбука.

Эти параметры можно просмотреть на информационной наклейке (она есть на всех устройствах). Там указана мощность в Ваттах (W), выходное напряжение в Вольтах (V) и ток — в Амперах (А). Если мощность не указана, чтобы вычислить ее, нужно умножить A на V.

Емкость

Чтобы качественно зарядить ноутбук, повер должен иметь емкость выше 10 000 мАч. Все эти параметры можно обсудить с консультантом в магазине.

Функциональность

Функциональные возможности разных моделей могут очень отличаться. Например, одни повербанки способны одновременно заряжать лишь один ноутбук, а другие — и смартфон, и ПК, и планшет.

Если вам важно чтобы внешний аккумулятор одновременно тянул несколько устройств, выбирайте более мощные модели. Однако для качественной зарядки именно ноутбука, не стоит одновременно подсоединять к поверу несколько приборов.

Тип повербанка

Различают литий-ионные и литий-полимерные элементы питания:

Li-Ion широко используются в смартфонах, планшетах, ноутбуках, умных часах и т. д. Они характеризуются высокой энергетической плотностью и относительно низким саморазрядом, но быстро изнашивают, даже без постоянного используются.

Повер такого типа стоит беречь от ударов и падений, следить, чтобы он не перегревался. Кроме того, нельзя допускать полного разряда, это может повлечь сокращение объема батареи в целом.

Li-Pol изготавливаются на основе специального полимерного электролита, который может принимать различную форму. Такие внешние аккумуляторы имеют повышенный уровень безопасности, длительный срок эксплуатации, низкий саморазряд — основные преимущества элементов питания этого типа.

При выборе повербанка для зарядки ноутбука обращайте внимание на все эти показатели и обязательно консультируйтесь со специалистами. Они посоветуют лучшую модель, исходя из ваших потребностей.