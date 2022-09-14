В Україні готуються запустити найдовший ІТ-подкаст на YouTube. Він триватиме 55 годин і має на меті зібрати 11 млн на два бронеавтомобілі для ЗСУ, які закупить Благодійний фонд Сергія Притули.

Проєкт реалізує онлайн-університет Dotli. Долучитися до ІТ-подкасту можна буде 28-30 вересня 2022 року.

Подія буде корисною для усіх, хто прагне стати фахівцем у галузі IT, а також спеціалістів і представників бізнесу. Учасники дізнаються, що змінилося у сфері з початком повномасштабного вторгнення, а також як налагодити якісну роботу за допомогою нових підходів.

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До подкасту приєднаються більше 55 спікерів, серед них:

Антон Мельник, радник міністра цифрової трансформації;

Костянтин Васюк, виконавчий директор Асоціації IT Ukraine;

Назарій Попов, Director, Head of Lviv Delivery в EPAM;

Віталій Шквира, Delivery Director в SoftServe;

Микита Нагаткін, CEO IT-компанії Digis. Член списку Forbes 30 under 30 Europe Tech (2022);

Юрій Юрченко, Global People Development у DataArt.

Ведучі подкасту – Тимур Мірошниченко, Володимир Остапчук, Юлія Карпова та інші.

Вхід на захід – безкоштовний. Учасники, які зроблять благодійні внески, візьмуть участь у розіграші призів від організаторів.

Крім фонду Сергія Притули, офіційними партнерами подкасту стануть Міністерство цифрової трансформації України, інноваційний парк UNIT.City, Асоціація IT Ukraine, ІТ-компанія SoftServe, портал Robota.ua, MC.Today, VECTOR і Dev.ua, а також Kirilllenka.