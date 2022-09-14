Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Інтернет

Заради авто для ЗСУ: в Україні запустять найдовший благодійний ІТ-подкаст

14 Вересня 2022, 16:21
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Заради авто для ЗСУ: в Україні запустять найдовший благодійний ІТ-подкаст

В Україні готуються запустити найдовший ІТ-подкаст на YouTube. Він триватиме 55 годин і має на меті зібрати 11 млн на два бронеавтомобілі для ЗСУ, які закупить Благодійний  фонд Сергія Притули.

Проєкт реалізує онлайн-університет Dotli. Долучитися до ІТ-подкасту можна буде 28-30 вересня 2022 року.

Подія буде корисною для усіх, хто прагне стати фахівцем у галузі IT, а також спеціалістів і представників бізнесу. Учасники дізнаються, що змінилося у сфері з початком повномасштабного вторгнення, а також як налагодити якісну роботу за допомогою нових підходів.

Зараз дивляться

До подкасту приєднаються більше 55 спікерів, серед них:

  • Антон Мельник, радник міністра цифрової трансформації;
  • Костянтин Васюк, виконавчий директор Асоціації  IT Ukraine;
  • Назарій Попов, Director, Head of Lviv Delivery в EPAM;
  • Віталій Шквира, Delivery Director в SoftServe;
  • Микита Нагаткін, CEO IT-компанії Digis. Член списку Forbes 30 under 30 Europe Tech (2022);
  • Юрій Юрченко, Global People Development у DataArt.

Ведучі подкасту – Тимур Мірошниченко, Володимир Остапчук, Юлія Карпова та інші.

Вхід на захід – безкоштовний. Учасники, які зроблять благодійні внески, візьмуть участь у розіграші призів від організаторів.

Крім фонду Сергія Притули, офіційними партнерами подкасту стануть Міністерство цифрової трансформації України, інноваційний парк UNIT.City, Асоціація IT Ukraine, ІТ-компанія SoftServe, портал Robota.ua, MC.Today, VECTOR і Dev.ua, а також Kirilllenka.

Читайте також:
Сергей ПритулаБудинок з усім необхідним та гарантією 10 років: Притула розповів подробиці про проєкт Nest

Теги
IT-галузь YouTube
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь