В Україні готуються запустити найдовший ІТ-подкаст на YouTube. Він триватиме 55 годин і має на меті зібрати 11 млн на два бронеавтомобілі для ЗСУ, які закупить Благодійний фонд Сергія Притули.
Проєкт реалізує онлайн-університет Dotli. Долучитися до ІТ-подкасту можна буде 28-30 вересня 2022 року.
Подія буде корисною для усіх, хто прагне стати фахівцем у галузі IT, а також спеціалістів і представників бізнесу. Учасники дізнаються, що змінилося у сфері з початком повномасштабного вторгнення, а також як налагодити якісну роботу за допомогою нових підходів.
До подкасту приєднаються більше 55 спікерів, серед них:
- Антон Мельник, радник міністра цифрової трансформації;
- Костянтин Васюк, виконавчий директор Асоціації IT Ukraine;
- Назарій Попов, Director, Head of Lviv Delivery в EPAM;
- Віталій Шквира, Delivery Director в SoftServe;
- Микита Нагаткін, CEO IT-компанії Digis. Член списку Forbes 30 under 30 Europe Tech (2022);
- Юрій Юрченко, Global People Development у DataArt.
Ведучі подкасту – Тимур Мірошниченко, Володимир Остапчук, Юлія Карпова та інші.
Вхід на захід – безкоштовний. Учасники, які зроблять благодійні внески, візьмуть участь у розіграші призів від організаторів.
Крім фонду Сергія Притули, офіційними партнерами подкасту стануть Міністерство цифрової трансформації України, інноваційний парк UNIT.City, Асоціація IT Ukraine, ІТ-компанія SoftServe, портал Robota.ua, MC.Today, VECTOR і Dev.ua, а також Kirilllenka.