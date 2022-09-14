В Украине готовятся запустить самый длительный IТ-подкаст на YouTube. Он продлится 55 часов и намерен собрать 11 млн на два бронеавтомобиля для ВСУ, которые закупит Благотворительный фонд Сергея Притулы.

Проект реализует онлайн-университет Dotli. Присоединиться к IТ-подкасту можно будет 28-30 сентября 2022 года.

Событие будет полезно для всех, кто стремится стать специалистом в области IT, а также специалистов и представителей бизнеса. Участники узнают, что изменилось в сфере с началом полномасштабного вторжения, а также как наладить качественную работу с помощью новых подходов.

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К подкасту присоединятся более 55 спикеров, в том числе:

Антон Мельник, советник министра цифровой трансформации;

Константин Васюк, исполнительный директор Ассоциации IT Ukraine;

Назарий Попов, Director, Head of Lviv Delivery в EPAM;

Виталий Шквира, Delivery Director в SoftServe;

Никита Нагаткин, CEO IT-компании Digis. Член списка Forbes 30 under 30 Europe Tech (2022);

Юрий Юрченко, Global People Development в DataArt.

Ведущие подкаста – Тимур Мирошниченко, Владимир Остапчук, Юлия Карпова и другие.

Вход на мероприятие – бесплатный. Участники, которые сделают благотворительные взносы, примут участие в розыгрыше призов от организаторов.

Помимо фонда Сергея Притулы, официальными партнерами подкаста станут Министерство цифровой трансформации Украины, инновационный парк UNIT.City, Ассоциация IT Ukraine, ИТ-компания SoftServe, портал Robota.ua, MC.Today, VECTOR и Dev.ua, а также Kirilllenka.