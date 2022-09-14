В Украине готовятся запустить самый длительный IТ-подкаст на YouTube. Он продлится 55 часов и намерен собрать 11 млн на два бронеавтомобиля для ВСУ, которые закупит Благотворительный фонд Сергея Притулы.
Проект реализует онлайн-университет Dotli. Присоединиться к IТ-подкасту можно будет 28-30 сентября 2022 года.
Событие будет полезно для всех, кто стремится стать специалистом в области IT, а также специалистов и представителей бизнеса. Участники узнают, что изменилось в сфере с началом полномасштабного вторжения, а также как наладить качественную работу с помощью новых подходов.
К подкасту присоединятся более 55 спикеров, в том числе:
- Антон Мельник, советник министра цифровой трансформации;
- Константин Васюк, исполнительный директор Ассоциации IT Ukraine;
- Назарий Попов, Director, Head of Lviv Delivery в EPAM;
- Виталий Шквира, Delivery Director в SoftServe;
- Никита Нагаткин, CEO IT-компании Digis. Член списка Forbes 30 under 30 Europe Tech (2022);
- Юрий Юрченко, Global People Development в DataArt.
Ведущие подкаста – Тимур Мирошниченко, Владимир Остапчук, Юлия Карпова и другие.
Вход на мероприятие – бесплатный. Участники, которые сделают благотворительные взносы, примут участие в розыгрыше призов от организаторов.
Помимо фонда Сергея Притулы, официальными партнерами подкаста станут Министерство цифровой трансформации Украины, инновационный парк UNIT.City, Ассоциация IT Ukraine, ИТ-компания SoftServe, портал Robota.ua, MC.Today, VECTOR и Dev.ua, а также Kirilllenka.