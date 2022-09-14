Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Интернет

Ради авто для ВСУ: в Украине запустят самый длительный благотворительный IТ-подкаст

14 сентября 2022, 16:21
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Заради авто для ЗСУ: в Україні запустять найдовший благодійний ІТ-подкаст

В Украине готовятся запустить самый длительный IТ-подкаст на YouTube. Он продлится 55 часов и намерен собрать 11 млн на два бронеавтомобиля для ВСУ, которые закупит Благотворительный фонд Сергея Притулы.

Проект реализует онлайн-университет Dotli. Присоединиться к IТ-подкасту можно будет 28-30 сентября 2022 года.

Событие будет полезно для всех, кто стремится стать специалистом в области IT, а также специалистов и представителей бизнеса. Участники узнают, что изменилось в сфере с началом полномасштабного вторжения, а также как наладить качественную работу с помощью новых подходов.

Сейчас смотрят

К подкасту присоединятся более 55 спикеров, в том числе:

  • Антон Мельник, советник министра цифровой трансформации;
  • Константин Васюк, исполнительный директор Ассоциации IT Ukraine;
  • Назарий Попов, Director, Head of Lviv Delivery в EPAM;
  • Виталий Шквира, Delivery Director в SoftServe;
  • Никита Нагаткин, CEO IT-компании Digis. Член списка Forbes 30 under 30 Europe Tech (2022);
  • Юрий Юрченко, Global People Development в DataArt.

Ведущие подкаста – Тимур Мирошниченко, Владимир Остапчук, Юлия Карпова и другие.

Вход на мероприятие – бесплатный. Участники, которые сделают благотворительные взносы, примут участие в розыгрыше призов от организаторов.

Помимо фонда Сергея Притулы, официальными партнерами подкаста станут Министерство цифровой трансформации Украины, инновационный парк UNIT.City, Ассоциация IT Ukraine, ИТ-компания SoftServe, портал Robota.ua, MC.Today, VECTOR и Dev.ua, а также Kirilllenka.

Читайте также:
Сергей ПритулаДом со всем необходимым и гарантией 10 лет: Притула рассказал подробности о проекте Nest

Теги
IT-галузь YouTube
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь