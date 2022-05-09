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Замість танків – килими та телевізори: парад у Москві на 9 травня обріс мемами

9 Травня 2022, 14:09
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Парад

9 травня у Москві пройшов парад Перемоги. На тлі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, за ним спостерігала величезна кількість людей. Звичайно, не обійшлося і без казусів, які активно обговорювали в мережі, і навіть створювали меми з висміюванням безглуздості цієї лицемірної події.

Реакція соцмереж на парад 9 травня 2022 року в Москві – далі в матеріалі.

Якщо раніше на головну площу Москви викочували танки та іншу нібито передову техніку, то цього разу обійшлися без неї – показали металобрухт на колесах минулого століття, який навіть до кордонів України не доїде.

– Який головнокомандувач, така й армія, – прокоментував техніку ведучий Слава Дьомін.

Не забули також відзначити скасування участі авіації на параді. Літаків не було нібито через нелітну погоду, хоча перед парадом спеціально розганяли хмари. Враховуючи кількість втраченої техніки в Україні, нескладно зрозуміти справжню причину скасування.

Аналогічно й із наземною технікою – вона вже далеко не на території Росії, і виглядає як купа металу.

Не забули й подвиги українських фермерів, які вміло використовують сільськогосподарську техніку для крадіжки танків та бронетранспортів РФ.

Якщо нельотна погода завадила авіації РФ брати участь у параді, то морському флоту – шторм.

Меми

Одна з відмінних рис військової справи РФ – бажання красти, особливо у країн, які живуть набагато краще. Користувачі мережі іронічно нагадали, як насправді має проходити парад – з килимами, телевізорами та холодильниками.

Парад

Парад

Парад

Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво уявив, як виглядав би парад, якби в Росії залишилися танки.

– Прямий ефір із Москви, – підписав ролик кухар.

Підбиваючи підсумки, користувачі відзначили, що сам захід виявився дуже скромним, без авіації, важкої техніки та інших “ігор м’язами”. Схоже, м’язів у армії Росії не залишилося.

Меми

У Міністерстві закордонних справ також відреагували на парад 9 травня у Москві – його назвали маршем ґвалтівників та вбивць.

Варто зазначити, що 9 травня для українців – не свято. У сучасних умовах, коли вже восьмий рік триває війна на території нашої держави, святкування Дня перемоги над нацизмом разом із Росією є неприпустимим. Якщо говорити про Європу, 9 травня вони асоціюють з іншим важливим днем.

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Теги
9 Травня, Війна в Україні
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