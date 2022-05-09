9 мая в Москве прошел парад Победы. На фоне широкомасштабного вторжения России в Украину, за ним наблюдало огромное количество людей. Конечно, не обошлось и без казусов, которые активно обсуждали в сети, и даже создавали мемы с высмеиванием нелепости этого лицемерного события.

Реакция соцсетей на парад 9 мая 2022 в Москве — далее в материале.

Если раньше на главную площадь Москвы выкатывали танки и другую якобы передовую технику, то в этот раз обошлись без нее — показали металлолом на колесах прошлого века, который даже до границ Украины не доедет.

— Какой главнокомандующий, такая и армия, — прокомментировал технику ведущий Слава Демин.

Не забыли также отметить и отмену участия авиации на параде. Самолетов не было якобы из-за нелетной погоды, хотя перед парадом специально разгоняли тучи. Учитывая количество потерянной техники в Украине, несложно понять настоящую причину отмены.

Аналогично и с наземной техникой — она уже далеко не на территории России, и выглядит как груда металла.

9 мая — День Победы ???? UUURRRRAAAA….. CCCP ???? pic.twitter.com/t1E3oGggUi — MARCIN EDO (@EdoMarcin) May 9, 2022

Не забыли и подвиги украинских фермеров, которые умело используют сельскохозяйственную технику для кражи танков и бронетранспортов РФ.

Если нелетная погода помешала авиации РФ участвовать в параде, то морскому флоту — шторм.

Одна из отличительных черт военного дела РФ — желание воровать, особенно у стран, которые живут куда лучше. Пользователи сети иронично напомнили, как на самом деле должен проходить парад — с коврами, телевизорами и холодильниками.

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво представил, как бы выглядел парад, если бы у России остались танки.

— Прямой эфир из Москвы, — подписал ролик повар.

Подводя итоги, пользователи отметили, что само мероприятие оказалось очень скромным, без авиации, тяжелой техники и прочих “игр мускулами”. Похоже, мускул у армии России не осталось.

В Министерстве иностранных дел также отреагировали на парад 9 мая в Москве — его назвали маршем насильников и убийц.

Стоит отметить, что 9 мая для украинцев не является праздником. В современных условиях, когда уже восьмой год идет война на территории нашего государства, празднование Дня победы над нацизмом вместе с Россией является недопустимым. Если говорить о Европе, 9 мая у них ассоциируется с другим важным днем.