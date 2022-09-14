В останні дні ДСНС почав тестувати нову систему оповіщення українців про надзвичайні ситуації за допомогою мобільних телефонів. Вона супроводжується гучним звуком, який неможливо проігнорувати.

Крім гучності, яку не можна зменшити, сам звук може налякати, і зробити це не в найкращий момент. Наприклад, оповіщення від ДСНС пролунало у прямому ефірі цілодобового телемарафону.

Зараз дивляться

Гучні та несподівані повідомлення від державної служби активно обговорюють користувачі мережі, створюючи меми та жартуючи над історіями один одного.

Реакція мережі на оповіщення ДСНС – далі у матеріалі.

Дехто залишився дуже незадоволеним тим, що повідомлення від служби не з’явилося у смартфоні – якщо виникне надзвичайна ситуація, то дізнатися про це відразу не вдасться.

– Вам усім страшно, бо вам надійшло повідомлення ДСНС, а мені страшно, бо не прийшло, – заявив стендапер Василь Байдак.

вам усім страшно, бо вам прийшло сповіщення ДСНС, а мені страшно, бо мені не прийшло. — василь байдак (@by_by_duck) September 9, 2022

Користувачі мережі активно діляться кількістю повідомлень від ДСНС, які вже відобразилися на екрані смартфона.

– Хлопці та дівчата, давайте звіримо годинники: у мене вже було три повідомлення від ДСНС. А у вас? – запитували в Twitter.

Хлопці та дівчатка, давайте звіримо годинники: я вже мала три сповіщення від ДСНС. А ви??? — Alina Glazova (@glazalinkaa) September 14, 2022

Багато хто навіть радіє таким повідомленням – ДСНС дає знати українцям, що про них не забувають.

– О, вже трохи голосніше. Дякую, що не забуваєте про мене, ДСНС, – заявила користувачка.

О, вже трохи голосніше

Дякую що не забуваєте про мене, ДСНС pic.twitter.com/rEPco5ELjV — Juvia ???????? бакалавр туризму (@JuviaRokudo) September 14, 2022

Але якщо не надходить повідомлення від служби – це вірний знак самотності.

– Рівень самотності: навіть ДСНС не пише, – пишуть у мережах.

рівень самотності “навіть дснс не пише” — мама???????? | jisung day!! (@varotnot) September 9, 2022

Кадри з хорору Сяйво набули нового сенсу. Тепер маніяк із сокирою – це ДСНС, який ломиться до жертв – українців зі смартфонами.

– ДСНС, дякую, що надихаєте на створення нових мемів, – підписав картинку користувач Twitter.

ДСНС, дякую, що надихаєте на створення нових мемів ???? pic.twitter.com/ckZEn96NcS — дімон і пумба (@dmytro_shnaider) September 14, 2022

Деяких робота лякає набагато більше, ніж несподівані сюрпризи від служби.

– Отримала повідомлення від ДСНС. Моя реакція – фух, добре, що не по роботі, – зізналася користувачка.

Отримала сповіщення від ДСНС. Моя реакція – фух, добре, що не по роботі ???? — моніка геллер (@svitlanenko) September 14, 2022

Повідомлення від ДСНС також вміло поєднують із українськими народними піснями.

– Несе Галя воду, серце тіліпається. ДСНС зі сповіщеннями на iPhone грається, – діляться творчістю у мережах.

Несе Галя воду,

серце тіліпається.

ДСНС зі сповіщеннями

на айфонах грається — Вишеньковий злодій ???? (@Natanelaaa) September 14, 2022

У мережі також почали жартувати про можливості рятувальників – тепер служба вирішує долю українців.

– ДСНС вибирає кому жити, а кому – ні, – вважають в Twitter.

Дснс обирає кому жити, а кому ні — Сніжний лис ❄️???????? (@holod_ua) September 14, 2022

Оповіщення від ДСНС – це нові ліки проти проблем із травленням.

– Повідомлення рятувальників можна використовувати як проносне, – вважають у мережах.

сповіщення ДСНС можна використовувати як проносне — обкурена мадонна ???????? (@sskurwysynka) September 14, 2022

Деяких гучні оповіщення не вразили, і вони провели паралелі між пікантним заняттям.

– Повідомлення від ДСНС це як перший секс: скільки розмов було, а насправді нічого такого і особливого, – вважає користувач Twitter.

Сповіщення від ДСНС це як перший секс, скільки то розмов було, а насправді нічого такого й особливого… — Under_list_O (@under_list_O) September 14, 2022

Нагадаємо, що ДСНС тестує систему оповіщень ще з 7 вересня. За допомогою операторів мобільного зв’язку Київстар, Vodafone та lifecell тестування проведуть у Києві, а також у деяких областях.