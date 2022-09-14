В последние дни ГСЧС начал тестировать новую систему оповещений украинцев о чрезвычайных ситуациях при помощи мобильных телефонов. Она сопровождается громким звуком, который невозможно проигнорировать.

Помимо громкости, которую нельзя убавить, сам звук может напугать, и сделать это не в самый подходящий момент. К примеру, оповещение от ГСЧС прозвучало в прямом эфире круглосуточного телемарафона.

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Громкие и неожиданные сообщения от государственной службы активно обсуждают пользователи сети, создавая мемы и подшучивая над историями друг друга.

Реакция сети на оповещения ГСЧС — далее в материале.

Некоторые остались очень недовольными тем, что сообщения от службы не появилось в смартфоне — если возникнет чрезвычайная ситуация, то узнать об этом сразу не получится.

— Вам всем страшно, потому что вам пришло уведомление ГСЧС, а мне страшно, потому что мне не пришло, — заявил стендапер Василий Байдак.

вам усім страшно, бо вам прийшло сповіщення ДСНС, а мені страшно, бо мені не прийшло. — василь байдак (@by_by_duck) September 9, 2022

Пользователи сети также активно делятся количеством сообщений от ГСЧС, которые уже отобразились на экране смартфона.

— Ребята, давайте сверим часы: у меня уже было три уведомления от ГСЧС. А у вас? — задавались вопросом в Twitter.

Хлопці та дівчатка, давайте звіримо годинники: я вже мала три сповіщення від ДСНС. А ви??? — Alina Glazova (@glazalinkaa) September 14, 2022

Многие даже радуются таким сообщениям — ГСЧС дает знать украинцам, что о них не забывают.

— О, уже немного громче. Спасибо, что не забываете обо мне, ГСЧС, — заявила пользовательница.

О, вже трохи голосніше

Дякую що не забуваєте про мене, ДСНС pic.twitter.com/rEPco5ELjV — Juvia ???????? бакалавр туризму (@JuviaRokudo) September 14, 2022

Но если не приходит сообщение от службы — это верный знак одиночества.

— Уровень одиночества: даже ГСЧС не пишет, — пишут в сетях.

рівень самотності “навіть дснс не пише” — мама???????? | jisung day!! (@varotnot) September 9, 2022

Кадры из хоррора Сияние приобрели новый смысл. Теперь маньяк с топором — это ГСЧС, который ломится к жертвам — украинцам со смартфонами.

— ГСЧС, спасибо, что вдохновляете создание новых мемов, — подписал картинку пользователь Twitter.

ДСНС, дякую, що надихаєте на створення нових мемів ???? pic.twitter.com/ckZEn96NcS — дімон і пумба (@dmytro_shnaider) September 14, 2022

Некоторых работа пугает намного сильнее, чем неожиданные сюрпризы от службы.

— Получила уведомление от ГСЧС. Моя реакция – фух, хорошо, что не по работе, — призналась пользовательница.

Отримала сповіщення від ДСНС. Моя реакція — фух, добре, що не по роботі ???? — моніка геллер (@svitlanenko) September 14, 2022

Сообщения от ГСЧС также умело совмещают с украинскими народными песнями.

— Несе Галя воду, серце тіліпається. ДСНС зі сповіщеннями на iPhone грається, — делятся творчеством в сетях.

а на біс виконають пісню «Несе Галя воду» Несе Галя воду,

серце тіліпається.

ДСНС зі сповіщеннями

на айфонах грається — Вишеньковий злодій ???? (@Natanelaaa) September 14, 2022

В сети также начали шутить о возможностях спасателей — теперь служба решает судьбу украинцев.

— ГСЧС выбирает кому жить, а кому нет, — считаю в Twitter.

Дснс обирає кому жити, а кому ні — Сніжний лис ❄️???????? (@holod_ua) September 14, 2022

Оповещения от ГСЧС — это новое лекарства от проблем с пищеварением.

— Уведомление спасателей можно использовать как слабительное, — считают в сетях.

сповіщення ДСНС можна використовувати як проносне — обкурена мадонна ???????? (@sskurwysynka) September 14, 2022

Некоторых громкие оповещения не впечатлили, и они провели параллели между пикантным занятием.

— Уведомление от ГСЧС это как первый секс: сколько разговоров было, а на самом деле ничего такого и особенного, — считает пользователь в Twitter.

Сповіщення від ДСНС це як перший секс, скільки то розмов було, а насправді нічого такого й особливого… — Under_list_O (@under_list_O) September 14, 2022

Напомним, что ГСЧС тестирует систему оповещений еще с 7 сентября. С помощью операторов мобильной связи Киевстар, Vodafone и lifecell тестирование проведут в Киеве, а также в некоторых областях.