Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Интернет

Вместо слабительного и первого секса: реакция сети на оповещения от ГСЧС

14 сентября 2022, 15:25
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Оповещения ГСЧС

В последние дни ГСЧС начал тестировать новую систему оповещений украинцев о чрезвычайных ситуациях при помощи мобильных телефонов. Она сопровождается громким звуком, который невозможно проигнорировать.

Помимо громкости, которую нельзя убавить, сам звук может напугать, и сделать это не в самый подходящий момент. К примеру, оповещение от ГСЧС прозвучало в прямом эфире круглосуточного телемарафона.

Сейчас смотрят

Громкие и неожиданные сообщения от государственной службы активно обсуждают пользователи сети, создавая мемы и подшучивая над историями друг друга.

Реакция сети на оповещения ГСЧС — далее в материале.

Некоторые остались очень недовольными тем, что сообщения от службы не появилось в смартфоне — если возникнет чрезвычайная ситуация, то узнать об этом сразу не получится.

— Вам всем страшно, потому что вам пришло уведомление ГСЧС, а мне страшно, потому что мне не пришло, — заявил стендапер Василий Байдак.

Пользователи сети также активно делятся количеством сообщений от ГСЧС, которые уже отобразились на экране смартфона.

— Ребята, давайте сверим часы: у меня уже было три уведомления от ГСЧС. А у вас? — задавались вопросом в Twitter.

Многие даже радуются таким сообщениям — ГСЧС дает знать украинцам, что о них не забывают.

— О, уже немного громче. Спасибо, что не забываете обо мне, ГСЧС, — заявила пользовательница.

Но если не приходит сообщение от службы — это верный знак одиночества.

— Уровень одиночества: даже ГСЧС не пишет, — пишут в сетях.

Кадры из хоррора Сияние приобрели новый смысл. Теперь маньяк с топором — это ГСЧС, который ломится к жертвам — украинцам со смартфонами.

— ГСЧС, спасибо, что вдохновляете создание новых мемов, — подписал картинку пользователь Twitter.

Некоторых работа пугает намного сильнее, чем неожиданные сюрпризы от службы.

— Получила уведомление от ГСЧС. Моя реакция – фух, хорошо, что не по работе, — призналась пользовательница.

Сообщения от ГСЧС также умело совмещают с украинскими народными песнями.

— Несе Галя воду, 

серце тіліпається. 

ДСНС зі сповіщеннями

на iPhone грається, — делятся творчеством в сетях.

В сети также начали шутить о возможностях спасателей — теперь служба решает судьбу украинцев.

— ГСЧС выбирает кому жить, а кому нет, — считаю в Twitter.

Оповещения от ГСЧС — это новое лекарства от проблем с пищеварением.

— Уведомление спасателей можно использовать как слабительное, — считают в сетях.

Некоторых громкие оповещения не впечатлили, и они провели параллели между пикантным занятием.

— Уведомление от ГСЧС это как первый секс: сколько разговоров было, а на самом деле ничего такого и особенного, — считает пользователь в Twitter.

Напомним, что ГСЧС тестирует систему оповещений еще с 7 сентября. С помощью операторов мобильной связи Киевстар, Vodafone и lifecell тестирование проведут в Киеве, а также в некоторых областях.

Читайте также:
СмартфонКак скачать и установить приложение Воздушная тревога

Теги
ДСНС
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь