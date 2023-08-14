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Інтернет

Закликають змінити пароль: українців попередили про нову кібератаку

14 Серпня 2023, 18:12
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Хакери, кіберзлочинці
Джерело: Pexels

Кіберзловмисники використовують атрибути підрозділів Держспецзв’язку для здійснення фішингових атак. Вони розповсюджують електроні листи серед державних органів із темою CERT-UA#5086 Підозрілий вхід у вашу поштову скриньку.

Злочинні листи надходили начебто від імені CERT-UA, також у них була використана символіка Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку. У них був заклик змінити пароль і посилання на вебресурс, що імітує вебінтерфейс програмного забезпечення для роботи з поштою Roundcube.

У разі переходу за посиланням та введення даних, логін і пароль надсилаються зловмиснику за допомогою HTTP POST-запиту.

У CERT-UA закликають використовувати багатофакторну автентифікацію на основі одноразового коду з мобільного додатку, щоб уберегтися від подібних атак.

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Джерело
Держспецзв’язку
Теги
Кібератака Хакери
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