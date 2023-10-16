У сервісі Дія відкрили голосування для вибору складу українського журі на Дитяче Євробачення 2023. Голосування відкрите з 16 по 22 жовтня.
Так, загалом у складі буде п’ятеро членів журі – троє дорослих і двоє дітей. Вони вирішуватимуть, скільки представники інших країн отримають балів від України за виступи.
У сервісі Дія дев’ять претендентів на три крісла – можливість ставити оцінки отримає перша трійка за кількістю голосів.
Українці можуть обрати одного з претендентів:
- співачка й акторка Fiinka;
- представник української R&B сцени Laud;
- співачка Skylerr;
- музичний оглядач Олексій Бондаренко;
- продюсер і співак Влад Дарвін;
- заслужена артистка України Тоня Матвієнко;
- співачка і викладач вокалу Мирослава Салій;
- комік і шоумен Юрій Ткач;
- співачка Alyosha.
Результати голосування за українське журі на Дитяче Євробачення 2023 стануть відомі вже 26 листопада 2023 року – цього дня відбудеться фінал конкурсу в Ніцці.
Раніше стало відомо, хто представить Україну на Дитячому Євробаченні 2023. Це зробить Анастасія Димид із піснею Квітка. За перемогу змагатимуться представники 16 країн, а слоган цьогорічного конкурсу – Герої.