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Дитяче Євробачення 2023: у Дії тепер можна обрати журі від України

16 Жовтня 2023, 11:51
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Євробачення
Джерело: Getty Images

У сервісі Дія відкрили голосування для вибору складу українського журі на Дитяче Євробачення 2023. Голосування відкрите з 16 по 22 жовтня.

Так, загалом у складі буде п’ятеро членів журі – троє дорослих і двоє дітей. Вони вирішуватимуть, скільки представники інших країн отримають балів від України за виступи.

У сервісі Дія дев’ять претендентів на три крісла – можливість ставити оцінки отримає перша трійка за кількістю голосів.

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Українці можуть обрати одного з претендентів:

  • співачка й акторка Fiinka;
  • представник української R&B сцени Laud;
  • співачка Skylerr;
  • музичний оглядач Олексій Бондаренко;
  • продюсер і співак Влад Дарвін;
  • заслужена артистка України Тоня Матвієнко;
  • співачка і викладач вокалу Мирослава Салій;
  • комік і шоумен Юрій Ткач;
  • співачка Alyosha.

Результати голосування за українське журі на Дитяче Євробачення 2023 стануть відомі вже 26 листопада 2023 року – цього дня відбудеться фінал конкурсу в Ніцці.

Раніше стало відомо, хто представить Україну на Дитячому Євробаченні 2023. Це зробить Анастасія Димид із піснею Квітка. За перемогу змагатимуться представники 16 країн, а слоган цьогорічного конкурсу – Герої.

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