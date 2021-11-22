Сайт Факти ICTV оголошує старт проекту Топ-100 культурних діячів України. Голосування дасть можливість українцям оцінити внесок у розвиток культури нашої держави за підсумками 2021 року.

Вони збирають стадіони, знімають якісне кіно і творять справжнє мистецтво. Та головне – прославляють Україну за її межами.

Серед представників рейтингу Топ-100 культурних діячів України – визначні актори, режисери, музиканти, співаки, хореографи, художники та письменники.

Переможця проекту обиратимуть користувачі сайту шляхом голосування.

Щоби віддати голос за свого фаворита, необхідно авторизуватися на сайті Топ-100 культурних діячів України через акаунт у Facebook чи поштову скриньку.

Голосувати можна за кількох представників рейтингу. Водночас за конкретного кандидата можна віддати тільки один голос.

Факти ICTV залишають за собою право перевіряти та видаляти накручені голоси за кандидатів. Якщо буде зафіксовано фальсифікацію, учасника голосування видалять з рейтингу, а голоси анулюють.

Голосування триватиме з 22 листопада до 19 грудня 2021 року. Підсумки стануть відомі вже у грудні.

Факти ICTV уже сім років поспіль проводять рейтинг Топ-100 блогерів України. У 2021 році переможців категорій Політика та економіка, Крим та Донбас, Lifestyle та Здоров’я визначили користувачі сайту, переможці минулорічного рейтингу та експертна комісія.

Крім того, цьогоріч ми вперше вирішили запустити окреме голосування серед найкращих у спорті. Переможці Топ-100 спортсменів стануть відомі вже в листопаді.