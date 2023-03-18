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Чому гріється iPhone: основні причини

18 Березня 2023, 12:30
Анна Голішевська Редакторка сайту
Телефон

Спеціалісти говорять, що причин перегріву телефону Iphone може бути багато. Щоб цього уникнути, необхідно дотримуватися певних вимог по його експлуатації. Чому гріється iPhone і що з цим робити – читайте в матеріалі.

Чому Айфон починає грітися: поширені причини

З часом деякі користувачі Iphone починають помічати часті зависання в режимі роботи телефону, періодичні мимовільні відключення, зникнення звуку та інші неприємні моменти.

Також телефон може швидко розряджатися.

Причини можуть бути викликані зовнішніми і внутрішніми факторами.

Зараз дивляться

Основні причини того, чому iPhone нагрівається

  1. Одночасно включено надто багато опцій та програм. Блютуз, вай-фай, геолокація та кілька працюючих на фоні додатків, можуть спровокувати нагрівання. Рішення просте, – не перезавантажувати так гаджет.
  2. Якщо ви часто розряджаєте айфон до повного виключення, то потім заряджаючись, він може нагріватись.
  3. Проблеми в роботі акумулятора, його зношення, також можуть викликати подібну несправність.
  4. Якщо телефон впав на тверду поверхню, або ж на нього потрапила рідина, як результат з ладу можуть вийти внутрішні деталі, котрі провокують те, що айфон нагрівається.
  5. Некоректно встановлені оновлення, або ж збій у роботі програмного забезпечення.

Якщо ваш телефон нагрівається, однак не суттєво, спробуйте спершу просто закрити більшість додатків і не перезавантажувати пристрій. Однак бувають і серйозніші причини:

  • корпус робиться дійсно дуже гарячим;
  • акумулятор підозріло швидко втрачає заряд;
  • айфон сам може вимкнутися причому раптово;
  • пристрій часто зависає і глючить.

Якщо у вас з’являються такі проблеми з телефоном, то потрібно не гаяти час і звернутися у сервісний центр.

Заходи профілактики, щоб запобігати перегрівам 

  1. Перевірите і встановіть всі останні оновлення додатків на смартфон. Компанія Apple досить часто випускає спеціальні програми, що сприяють зниженню проблем з перегрівом, знайти їх можна в особистому кабінеті інтернет-магазину додатків.
  2. Упевніться в тому, що додатки, такі як Сафарі, Bluetooth, Wi-Fi, карти, навігаційні програми та служби розташування були закриті.
  3. Не залишайте телефон на прямих сонячних променях. Це стосується і тих випадків, коли його просто забувають на передньому сидінні автомобіля. В даному випадку він схильний не тільки перегріву від сонця, але і від нагрівання самої машини.
  4. Не користуйтеся смартфоном під час зарядки, а також не проводьте її в місцях, де є прямий контакт з променями сонця. Краще робити це вдома або в місцях, де є тінь або кондиціонер.
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