Преміум Telegram став доступним для користувачів: скільки коштує та які функції

У популярному месенджері Telegram з’явилася платна підписка. Новинка надає доступ до нових послуг і коштує $5,99 (близько 170 грн) на місяць.

Про це повідомляється у блозі Telegram.

Творець месенджера Павло Дуров заявив, що на тлі запровадження преміум-версії не обмежуватимуть можливості базового функціоналу для тих, хто не планує платити.

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За $5,99 користувач зможе завантажувати файли більшого розміру — до 4 ГБ, завантажувати контент з більшою швидкістю, отримати доступ до унікальних наліпок та реакцій, а також отримає доступ до додаткових функцій керування чатом.

Крім зняття деяких обмежень, користувачі преміум Telegram отримають розшифровку голосових повідомлень у вигляді тексту – базова версія так не вміє.

Ті, хто платитимуть $5,99 на місяць, отримають спеціальну позначку навпроти імені, яка відображатиметься в інших користувачів. Спеціальна зірочка покаже, хто платить за додаткові послуги преміум Telegram.

Причина появи платної підписки дуже проста – месенджером користуються мільйони людей щодня, і на підтримку працездатності сервісу потрібні сервери. Автор Telegram Павло Дуров раніше заявляв, що оплачує обслуговування техніки власними грошима, і тепер настав час допомогти в цьому користувачам.