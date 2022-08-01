Если вам нужно сделать снимок экрана своего iPhone, чтобы поделиться фото с друзьями, или сохранить определенную информацию для себя, необходимо правильно сделать скриншот.
Как сделать скриншот на iPhone — читайте в нашем материале.
Скриншот на моделях iPhone с Face ID
- Одновременно зажмите кнопку Включения /выключения и кнопку увеличения громкости.
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- Быстро отпустите обе кнопки.
- Когда скриншот будет сделан, в нижнем левом углу экрана вы увидите маленькую миниатюру снимка.
Чтобы открыть снимок вы можете коснуться миниатюры (скрин сразу можно отредактировать), или зайти в Фотографии.
Делать снимок экрана таким образом могут пользователи iPhone 13, 12, 11, XS, XR и iPhone X.
Скриншот на моделях, имеющих кнопку Домой
- Одновременно зажмите боковую кнопку (Включение / выключение) и кнопку Домой.
- Мгновенно отпустите обе кнопки.
- Когда снимок экрана будет сделан, в нижнем левом углу на короткое время появится миниатюра.
Найти скриншот вы сможете среди других фото в Фотографии.
Таким способом могут пользоваться люди с iPhone 8, 7, 6 и другие.
Скриншот на первых моделях iPhone
Если у вас есть iPhone 5, 5C, 5S и т. д., вам нужно:
- Одновременно зажать верхнюю кнопку и кнопку Домой.
- Резко отпустить обе кнопки.
- В левом нижнем углу вы тоже увидите миниатюру скриншота.
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