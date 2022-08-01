Если вам нужно сделать снимок экрана своего iPhone, чтобы поделиться фото с друзьями, или сохранить определенную информацию для себя, необходимо правильно сделать скриншот.

Как сделать скриншот на iPhone — читайте в нашем материале.

Скриншот на моделях iPhone с Face ID

Одновременно зажмите кнопку Включения /выключения и кнопку увеличения громкости.

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Быстро отпустите обе кнопки.

Когда скриншот будет сделан, в нижнем левом углу экрана вы увидите маленькую миниатюру снимка.

Чтобы открыть снимок вы можете коснуться миниатюры (скрин сразу можно отредактировать), или зайти в Фотографии.

Делать снимок экрана таким образом могут пользователи iPhone 13, 12, 11, XS, XR и iPhone X.

Скриншот на моделях, имеющих кнопку Домой

Одновременно зажмите боковую кнопку (Включение / выключение) и кнопку Домой.

Мгновенно отпустите обе кнопки.

Когда снимок экрана будет сделан, в нижнем левом углу на короткое время появится миниатюра.

Найти скриншот вы сможете среди других фото в Фотографии.

Таким способом могут пользоваться люди с iPhone 8, 7, 6 и другие.

Скриншот на первых моделях iPhone

Если у вас есть iPhone 5, 5C, 5S и т. д., вам нужно:

Одновременно зажать верхнюю кнопку и кнопку Домой.