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Как сделать скриншот экрана на iPhone — инструкция

1 августа 2022, 14:29
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Как сделать скриншот экрана на iPhone — инструкция
Источник: Depositphotos

Если вам нужно сделать снимок экрана своего iPhone, чтобы поделиться фото с друзьями, или сохранить определенную информацию для себя, необходимо правильно сделать скриншот.

Как сделать скриншот на iPhone — читайте в нашем материале.

Скриншот на моделях iPhone с Face ID

  • Одновременно зажмите кнопку Включения /выключения и кнопку увеличения громкости.

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  • Быстро отпустите обе кнопки.
  • Когда скриншот будет сделан, в нижнем левом углу экрана вы увидите маленькую миниатюру снимка.

Чтобы открыть снимок вы можете коснуться миниатюры (скрин сразу можно отредактировать), или зайти в Фотографии.

Делать снимок экрана таким образом могут пользователи iPhone 13, 12, 11, XS, XR и iPhone X.

Скриншот на моделях, имеющих кнопку Домой

  • Одновременно зажмите боковую кнопку (Включение / выключение) и кнопку Домой.

  • Мгновенно отпустите обе кнопки.
  • Когда снимок экрана будет сделан, в нижнем левом углу на короткое время появится миниатюра.

Найти скриншот вы сможете среди других фото в Фотографии.

Таким способом могут пользоваться люди с iPhone 8, 7, 6 и другие.

Скриншот на первых моделях iPhone

Если у вас есть iPhone 5, 5C, 5S и т. д., вам нужно:

  • Одновременно зажать верхнюю кнопку и кнопку Домой.

  • Резко отпустить обе кнопки.
  • В левом нижнем углу вы тоже увидите миниатюру скриншота.
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