У разі віддаленої роботи необхідним робочим інструментом стали програми відеоконференцій. Але що робити, якщо ваше оточення зовсім не схоже на домашній офіс, або ж вам потрібно зберегти конфіденційність обстановки? Для цього у популярному додатку Zoom є функція розмиття тла під час відеодзвінка. Про те, як увімкнути розмите тло у Zoom – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Функція розмиття тла в Zoom робить все, що, крім вас, потрапляє в кадр, нечітким. Отже, ані інші люди, які перебувають позаду, ані безлад у кімнаті не заважають робочій атмосфері.

Системні вимоги до смартфонів і ПК

Функція розмиття тла доступна в Zoom Desktop Client для ПК, починаючи з версії 5.5.0, і Zoom Mobile App для пристроїв на Android або iOS для версії 5.6.6 і пізніших оновлень.

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Водночас ваш комп’ютер повинен мати досить потужний процесор і одну з таких операційних систем:

Windows 7, 8 або 10 (64-розрядна версія);

macOS, версія 10.13 або новіша;

Linux.

Для гаджетів Apple функція розмиття тла в Zoom доступна з iPhone 8 і 5-го покоління iPad.

Розмите тло можна ввімкнути і на смартфонах з операційною системою Android 8.0 або новішою та оперативною пам’яттю не менш як 3 ГБ. Підтримуються лише пристрої таких торгових марок:

Google;

Huawei;

OnePlus;

Oppo;

Samsung;

Vivo;

Xiaomi.

Як увімкнути розмите тло на ПК

Розмити тло Zoom-відео можна перед приєднанням до конференції або безпосередньо під час відеодзвінка.

Попереднє підключення розмитого тла:

Відкрийте клієнт Zoom на своєму комп’ютері. Клацніть піктограму Параметри праворуч у верхній частині вікна.

Виберіть Тло та фільтри на бічній панелі.

Перейдіть до розділу Віртуальне тло.

Клацніть на варіант Розмиття (Blur).

Тепер можна закрити вікно налаштувань та підключатися до конференції. Ефект розмитого тла збережеться і для наступних підключень, доки ви не зміните налаштування.

Зміна тла під час відеодзвінка:

Приєднайтесь до відеоконференції Zoom як учасник. Клацніть на значок із зображенням стрілки вгору поруч із кнопкою Запустити/Зупинити відео в лівому нижньому куті вікна.

Натисніть рядок Віртуальне тло. Виберіть зі списку фоновий ефект Розмиття.

Щоб вимкнути віртуальне тло, знову відкрийте його параметри та виберіть пункт Ні, або інший фоновий ефект.

Як увімкнути розмите тло на телефоні

Функція розмиття тла на мобільних гаджетах вперше вмикається під час відеоконференції.

Послідовність дій для увімкнення розмитого тла:

Приєднайтесь до відеоконференції Zoom. Натисніть кнопку “… ще” в елементах керування. Виберіть рядок Віртуальне тло (для Android) або Фон та фільтри (для iOS). Клацніть на параметр Розмиття.

Після цього тло позаду вас стане розмитим, а ваше оточення – нечітким.

Якщо ефект не вмикається одразу, потрібно натиснути кнопку Зупинити відео, а потім увімкнути камеру знову натисканням тієї ж кнопки.

Якщо ви хочете, щоб розмите тло вмикалося за будь-якого відеодзвінка в Zoom, після закінчення конференції потрібно знову зайти в налаштування в правому нижньому куті головного екрана застосунку та зберегти тип віртуального тла, обравши пункт Всі дзвінки.