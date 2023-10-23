В условиях удаленной работы необходимым рабочим инструментом стали программы для видеоконференций. Но что делать, если ваше окружение совсем не похоже на домашний офис, или вам нужно сохранить конфиденциальность обстановки? Для этого в популярном приложении Zoom есть функция размытия фона во время видеозвонка. О том, как включить размытый фон в Zoom – читайте в материале Фактов ICTV.

Функция размытия фона в Zoom делает все, что, кроме вас, попадает в кадр, нечетким. Таким образом, ни другие люди, которые находятся позади, ни беспорядок в комнате не мешают рабочей атмосфере.

Системные требования к смартфонам и ПК

Функция размытия фона доступна в Zoom Desktop Client для ПК, начиная с версии 5.5.0, и в Zoom Mobile App для устройств на Android или iOS для версии 5.6.6 и более поздних обновлений.

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При этом ваш компьютер должен обладать достаточно мощным процессором и иметь одну из следующих операционных систем:

Windows 7, 8 или 10 (64-разрядная версия);

macOS, версия 10.13 или новее;

Linux.

Для гаджетов Apple функция размытия фона в Zoom доступна начиная с iPhone 8 и 5-го поколения iPad.

Размытый фон можно включить и на смартфонах с операционной системой Android 8.0 или новее и оперативной памятью не меньше 3 ГБ. Поддерживаются только устройства следующих торговых марок:

Google;

Huawei;

OnePlus;

Oppo;

Samsung;

Vivo;

Xiaomi.

Как включить размытый фон на ПК

Размыть фон Zoom-видео можно перед присоединением к конференции или прямо в процессе видеозвонка.

Предварительное подключение размытого фона:

Откройте клиент Zoom на своем ПК. Щелкните значок Настройки справа вверху окна .

Выберите Фон и фильтры на боковой панели .

Перейдите в раздел Виртуальный фон .

Кликните на вариант Размытие (Blur) .

Теперь можно закрыть окно настроек и подключаться к конференции. Эффект размытого фона сохранится и для последующих подключений до тех пор, пока вы не измените настройки.

Изменение фона во время видеозвонка:

Присоединитесь к видеоконференции Zoom как участник . Кликните на значок с изображением стрелки вверх рядом с кнопкой Запустить/Остановить видео в левом нижнем углу окна .

Щелкните строку Виртуальный фон. Из выпадающего списка выберите фоновый эффект Размытие.

Чтобы отключить виртуальный фон, снова откройте его параметры и выберите пункт Нет, или другой фоновый эффект.

Как включить размытый фон на телефоне

Функция размытия фона на мобильных гаджетах первый раз включается во время видеоконференции. Последовательность действий для включения размытого фона:

Присоединитесь к видеоконференции Zoom. Нажмите кнопку “… еще” в элементах управления. Выберите строку Виртуальный фон (для ОС Android) или Фон и фильтры (для ОС iOS). Кликните на параметр Размытие.

После этого фон позади вас станет размытым, и ваше окружение будет нечетким.

Если эффект не включается сразу, нужно нажать кнопку Остановить видео, и затем включить камеру снова нажатием той же кнопки.