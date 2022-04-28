Якщо ви вчитеся або працюєте, часом виникає потреба швидко зробити презентацію і іноді, крім телефону, під рукою немає нічого. Ми зібрали для вас найкращі програми для створення презентацій на телефоні.

Google Презентації (завантажити на Google Play)

Простий та зручний сервіс від Google. Він доступний безкоштовно у Google Play. Для того, щоб почати роботу з ним, потрібен тільки аккаунт у сервісі. Ви можете встановити програму Google Презентації або працювати з браузера. Все, що ви створите, збережеться на Google Диску у вашому обліковому записі, також можна давати доступ на перегляд або редагування за посиланням.

Prezi Viewer (завантажити на Google Play)

Цей сервіс теж має веб-версію, в якій зручно працювати. Сама програма безкоштовна та доступна для Android у Google Play. У Prezi Viewer можна створювати нелінійні презентації. Якщо в звичайних сервісах слайди просто змінюються, то тут усі слайди є єдиною картинкою, частини якої то наближаються, то віддаляються. На слайди можна додавати різні мультимедійні файли та діаграми.

Zoho Show (завантажити на Google Play)

Простий та безкоштовний додаток для створення презентацій на смартфоні. Можна працювати в режимі офлайн, а після підключення мережі всі зміни у проекті синхронізуються.

Microsoft PowerPoint (завантажити на Google Play)

Найпопулярніша програма Microsoft PowerPoint є у мобільній версії, яку можна завантажити з Google Play. Вона доступна безкоштовно, але деякі функції доступні лише у платній версії підписки. Якщо вона є у вас на цілий пакет Microsoft office, то обов’язково після завантаження необхідно залогінитися у своєму обліковому записі Microsoft для того, щоб були доступні всі функції. Сама програма для мобільного телефону фактично повністю повторює версію ПК.

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