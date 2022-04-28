как сделать презентацию на телефоне

Если вы учитесь или работаете, иногда возникает потребность быстро сделать презентацию и иногда кроме телефона под рукой нет ничего. Мы собрали для вас лучшие программы для создания презентаций на телефоне.

Google Презентации (скачать на Google Play)

Простой и удобный сервис от Google. Он доступен бесплатно в Google Play. Для того, чтобы начать работу с ним, нужен только аккаунт в сервисе. Вы можете как установить приложение Google Презентации или работать из браузера. Все что, вы создадите, сохранится на Google Диске в вашем аккаунте, также можно давать доступ на просмотр или редактирование по ссылке.

Prezi Viewer (скачать на Google Play)

У этого сервиса тоже есть веб-версия, в которой удобно работать. Сама программа бесплатная и доступна для Android в Google Play. В Prezi Viewer можно создавать нелинейные презентации. Если в обычных сервисах слайды просто меняются, то здесь все слайды представляют собой единую картинку, части которой то приближаются, то отдаляются. На слайды можно добавлять различные мультимедиа файлы и диаграммы.

Zoho Show (скачать на Google Play)

Простое и бесплатное приложение для создания презентаций на смартфоне. Можно работать в режиме офлайн, а после подключения сети все изменения в проекте синхронизируются.

Microsoft PowerPoint (скачать на Google Play)

Самая популярная программа Microsoft PowerPoint есть в мобильной версии, которую можно скачать из Google Play. Она доступна бесплатно, но некоторые функции доступны только в платной версии по подписке. Если она есть у вас на целый пакет Microsoft office, то обязательно после скачивания необходимо залогиниться в своем аккаунте Microsoft для того, чтобы были доступны все функции. Само приложение для мобильного телефона фактически полностью повторяет версию ПК.

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