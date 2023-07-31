Переадресація виклику дозволяє можливість перемикати вхідні дзвінки на будь-який інший телефонний номер в Україні. Виклики, які надходять на ваш телефон, можуть бути переадресовані на інший номер. Як зробити переадресацію на інший номер – читайте в матеріалі.

Які є види переадресації

Видів переадресації є декілька. Все залежить від того, навіщо вона вам потрібна:

Найпопулярніша – коли телефон перебуває поза зоною досяжності. Тобто, він ніби вимкнений. У такому разі дзвінки будуть надходити на номер, який ви вкажете. Безумовна переадресація. Через цю функцію можна перенаправляти всі дзвінки, які надходять на вибраний номер телефону. Переадресація зайнятості. Завдяки цій функції можна переадресовувати всі виклики в тому випадку, якщо лінія зайнята в цей момент. Так, замість того, щоб слухати, що абонент не може відповісти на дзвінок, бо веде розмову наразі, дзвінок буде просто перенаправлений на інший номер.

Як зробити переадресацію на інший номер на Android: покрокова інструкція

Перейдіть у розділ Телефон. Натисніть на три точки, розташовані у верхньому правому куті екрана. Зі списку виберіть пункт Налаштування. Наберіть Акаунти для дзвінків. Виберіть сім-карту, для якої встановлюється функція. Виберіть зі списку Переадресація дзвінків, а потім натисніть Переадресація дзвінків. У відкритому вікні оберіть потрібний вид переадресації. Вкажіть номер телефону, на який будуть перенаправлені дзвінки, а потім збережіть ці зміни.

Як зробити переадресацію на iOS