Переадресация вызова позволяет переключать входящие звонки на любой другой телефонный номер в Украине. Вызовы, поступающие на телефон, могут быть переадресованы на другой номер. Как сделать переадресацию на другой номер – читайте в материале.

Какие существуют виды переадресации

Видов переадресации существует несколько. Все зависит от того, зачем она вам нужна:

Самая популярная – когда телефон находится вне зоны досягаемости. То есть он будто выключен. В таком случае вызовы будут поступать на номер, который вы укажете. Безусловная переадресация. Позволяет перенаправить все вызовы, поступающие на выбранный номер телефона. Переадресация занятости. Благодаря этой функции можно переадресовывать все вызовы, если линия занята в данный момент. Вместо того чтобы слушать, что абонент не может ответить на звонок, так как ведет разговор, звонок будет просто перенаправлен на другой номер.

Как сделать переадресацию на другой номер на Android: пошаговая инструкция

Перейдите в раздел Телефон. Нажмите три точки, которые находятся в правом верхнем углу экрана. В списке выберите пункт Настройки. Наберите Аккаунты для вызовов. Выберите сим-карту, для которой установлена функция. Выберите пункт Переадресация вызовов и нажмите Переадресация вызовов. В открывшемся окне выберите нужный вид переадресации. Укажите номер телефона, на который будут перенаправлены вызовы, и сохраните эти изменения.

Как сделать переадресацию на iOS