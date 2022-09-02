Zoom — программа для видеоконференций, разработанная компанией Zoom Video Communications.

Сервис Zoom используют для поддержания рабочих связей, проведения онлайн-встреч и обучения в школах и университетах. Пользоваться программой можно с разных устройств — как с компьютера, так и с планшета или телефона.

Как в Zoom изменить язык — читайте в материале Фактов ICTV.

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Как заменить язык в программе Zoom

В Zoom можно выбрать один из следующих языков:

Китайский (упрощенный и традиционный)

English

Французский

Немецкий

Итальянский

Японская

Корейский

Польский

Португальский

Русский

Испанский

Турецкий

Вьетнамский

Кроме того, в Zoom Mobile Apps для ОС Android и iOS язык определяется автоматически по языку операционной системы.

Изменение языка на Windows

Загрузите приложение и свой компьютер и откройте его.

В нижней панели управления на вашем компьютере найдите значок ^ и нажмите на него.

Нажмите на значок Zoom правой кнопкой мышки.

Наведите курсор на опцию Switch Languages (переключить язык).

Выберите нужный язык.

Приложение Zoom перезагрузится, и вам нужно будет открыть его или снова войти в систему.

Изменение языка на сайте Zoom

Если вы не загружали приложение, а пользуетесь сервисом онлайн, через веб-сайт, чтобы изменить язык вам нужно:

Зайти на сайт zoom.us

Войдите в свою учетную запись и в настройках измените язык.

Если вы не вошли в аккаунт:

Пролистайте мышкой вниз до конца любой страницы на сайте Zoom.

В правом нижнем углу страницы найдите функцию язык.

Выберите нужный вам язык, нажав на него.

Сайт перезагрузится и изменит язык.

Меняем язык на устройствах mac OS

Перейдите в Finder, а там выберите Приложения. Найдите и щелкните значок Zoom Правой Кнопкой Мыши. Наведите курсор на опцию Switch Languages (переключить язык). Выберите язык, на котором будет отображаться Zoom.

Как изменить язык в Zoom на мобильных устройствах

iOS

В iOS язык Zoom определяется языком операционной системы по умолчанию. Поэтому, чтобы изменить язык в Zoom, вам придется изменить язык операционной системы.

Откройте Настройки на своем устройстве. Там найдите пункт Общие. Далее выберите Язык и регион. Нажмите Язык iPhone. Выберите нужный язык. Нажмите Готово.

Вы успешно изменили язык своего устройства, теперь нужно просто перезагрузить Zoom.

Android

Язык Zoom на Android тоже определяется автоматически и зависит от языка вашего устройства. Чтобы изменить это:

Откройте Настройки. Нажмите Язык и ввод. Выберите новый язык и выберите нужный.

После этого Zoom автоматически изменит язык.

Где скачать Zoom

Чтобы начать пользоваться программой, ее нужно скачать. Установить приложение Zoom можно на компьютер или мобильное устройство.

Сделать это довольно просто, необходимо скачать программу на официальном сайте zoom.us.

Платформа доступна для операционных систем Windows, MacOS, Android и iOS и имеет плагин, что позволяет использовать Zoom в браузерах Google Chrome и Mozilla Firefox.