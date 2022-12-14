Як згенерувати Сovid-сертифікат про другу бустерну дозу в Дії

Сovid-сертифікат про другу бустерну дозу можна отримати в застосунку Дія. Робиться це швидко, до того ж – це зручно, адже він завжди буде поряд із вами у телефоні.

Зазначимо, не дивлячись на війну, віруси нікуди не поділися. Люди продовжують хворіти, а отже – дбайте про власне здоров’я.

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Для того, щоб згенерувати Сovid-сертифікат у Дії, необхідно:

Зайти у додаток Дія. Натиснути на Послуги і обрати Сovid-сертифікат. Оберіть, який саме сертифікат вам потрібен і натисніть Отримати. Дайте згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у Дію, поставивши галочку.

Ось і все. Чекайте, поки сертифікат з’явиться у застосунку, але зазвичай це не займає багато часу.