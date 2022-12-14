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Як згенерувати Сovid-сертифікат про другу бустерну дозу в Дії

14 Грудня 2022, 18:31
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
телефон
Джерело: Depositphotos

Сovid-сертифікат про другу бустерну дозу можна отримати в застосунку Дія. Робиться це швидко, до того ж – це зручно, адже він завжди буде поряд із вами у телефоні.

Зазначимо, не дивлячись на війну, віруси нікуди не поділися. Люди продовжують хворіти, а отже – дбайте про власне здоров’я.

 

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Для того, щоб згенерувати Сovid-сертифікат у Дії, необхідно:

  1. Зайти у додаток Дія.
  2. Натиснути на Послуги і обрати Сovid-сертифікат.
  3. Оберіть, який саме сертифікат вам потрібен і натисніть Отримати.
  4. Дайте згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у Дію, поставивши галочку.

Ось і все. Чекайте, поки сертифікат з’явиться у застосунку, але зазвичай це не займає багато часу.

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Теги
Covid-сертифікат Дія
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