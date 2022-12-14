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Как сгенерировать Сovid-сертификат о второй бустерной дозе в Дії

14 декабря 2022, 18:31
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
телефон
Источник: Depositphotos

Сovid-сертификат о второй бустерной дозе можно получить в приложении Дія. Делается это быстро, к тому же это удобно, ведь он всегда будет рядом с вами в телефоне.

Отметим, несмотря на войну, вирусы никуда не делись. Люди продолжают болеть, а значит – заботьтесь о собственном здоровье.

 

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Для того, чтобы сгенерировать Сovid-сертификат в Дії, необходимо:

  1. Зайти в приложение Дія.
  2. Нажмите на Услуги и выберите Сovid-сертификат.
  3. Выберите какой сертификат вам нужен и нажмите Получить.
  4. Подтвердите передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в Дію, поставив галочку.

Вот и все. Ждите, пока сертификат появится в приложении, но обычно это не занимает много времени.

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Теги
Covid-сертификат Дія
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