Как сгенерировать Сovid-сертификат о второй бустерной дозе в Дії

Сovid-сертификат о второй бустерной дозе можно получить в приложении Дія. Делается это быстро, к тому же это удобно, ведь он всегда будет рядом с вами в телефоне.

Отметим, несмотря на войну, вирусы никуда не делись. Люди продолжают болеть, а значит – заботьтесь о собственном здоровье.

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Для того, чтобы сгенерировать Сovid-сертификат в Дії, необходимо:

Зайти в приложение Дія. Нажмите на Услуги и выберите Сovid-сертификат. Выберите какой сертификат вам нужен и нажмите Получить. Подтвердите передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в Дію, поставив галочку.

Вот и все. Ждите, пока сертификат появится в приложении, но обычно это не занимает много времени.