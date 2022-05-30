Портал Дія уже стал надежным проводником во взаимодействии украинцев с государством. В электронном кабинете можно получить более 70 государственных услуг.

Как зарегистрироваться в Дії без BankID — узнавали Факты ICTV.

Способы регистрации в Дії

Регистрация на портале с помощью BankID — самый распространенный способ, однако Дія предлагает и другие варианты. Создать свой личный кабинет на портале можно:

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через Дія.Подпись;

через загранпаспорт;

через ID-карту.

Как зарегистрироваться через ID-карту

С помощью вашего паспорта можно зарегистрироваться в приложении за считанные минуты. Вам необходим только телефон и паспорт.

Шаг 1. Загрузите на свой смартфон приложение Дія.

Шаг 2. На главном экране приложения найдите и нажмите на иконку NFC.

Шаг 3. Сфотографируйте обратную сторону ID-карты.

Шаг 4. Приложите документ к задней части смартфона.

Шаг 5. Подтвердите свою личность через PhotoID.

Шаг 6. Придумайте и подтвердите код для входа в приложение.

Готово! Вы в Дії, теперь можете пользоваться своими цифровыми документами.

Как зарегистрироваться через загранпаспорт

Регистрация с помощью загранпаспорта почти не отличается от регистрации через ID-карту.

Шаг 1. На главном экране в приложении Дія нажмите на иконку NFC.

Шаг 2. Сфотографируйте первую страницу вашего паспорта. Следите, чтобы все цифры внизу документа помещались в рамку.

Шаг 3. Приложите документ к смартфону и водите, пока телефон не найдет чип и не начнет считывать информацию. Этот процесс может занять 5-10 секунд.

Шаг 4. Подтвердите свою личность через PhotoID.

Шаг 5. Придумайте и подтвердите код для входа в приложение.

Вот и все! Вы зарегистрированы в Дії!

Регистрация с помощью Дія.Подпись

Дія.Подпись — квалифицированная электронная подпись, которую вы можете использовать для подписания документов и в приложении, и онлайн.

Его можно получить, если у вас есть ID-карта или биометрический заграничный паспорт в приложении Дія.

Как его получить:

Авторизуйтесь в приложении Дія. Перейдите в Меню — Дія.Подпись. Нажмите Создать. Подтвердите личность через проверку по фото, NFC или BankID. Придумайте пятизначный код для Дія.Подписи.

Чтобы войти на портал Дія с помощью Дія.Подписи, необходимо: