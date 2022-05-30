Портал Дія уже стал надежным проводником во взаимодействии украинцев с государством. В электронном кабинете можно получить более 70 государственных услуг.
Как зарегистрироваться в Дії без BankID — узнавали Факты ICTV.
Способы регистрации в Дії
Регистрация на портале с помощью BankID — самый распространенный способ, однако Дія предлагает и другие варианты. Создать свой личный кабинет на портале можно:
- через Дія.Подпись;
- через загранпаспорт;
- через ID-карту.
Как зарегистрироваться через ID-карту
С помощью вашего паспорта можно зарегистрироваться в приложении за считанные минуты. Вам необходим только телефон и паспорт.
Шаг 1. Загрузите на свой смартфон приложение Дія.
Шаг 2. На главном экране приложения найдите и нажмите на иконку NFC.
Шаг 3. Сфотографируйте обратную сторону ID-карты.
Шаг 4. Приложите документ к задней части смартфона.
Шаг 5. Подтвердите свою личность через PhotoID.
Шаг 6. Придумайте и подтвердите код для входа в приложение.
Готово! Вы в Дії, теперь можете пользоваться своими цифровыми документами.
Как зарегистрироваться через загранпаспорт
Регистрация с помощью загранпаспорта почти не отличается от регистрации через ID-карту.
Шаг 1. На главном экране в приложении Дія нажмите на иконку NFC.
Шаг 2. Сфотографируйте первую страницу вашего паспорта. Следите, чтобы все цифры внизу документа помещались в рамку.
Шаг 3. Приложите документ к смартфону и водите, пока телефон не найдет чип и не начнет считывать информацию. Этот процесс может занять 5-10 секунд.
Шаг 4. Подтвердите свою личность через PhotoID.
Шаг 5. Придумайте и подтвердите код для входа в приложение.
Вот и все! Вы зарегистрированы в Дії!
Регистрация с помощью Дія.Подпись
Дія.Подпись — квалифицированная электронная подпись, которую вы можете использовать для подписания документов и в приложении, и онлайн.
Его можно получить, если у вас есть ID-карта или биометрический заграничный паспорт в приложении Дія.
Как его получить:
- Авторизуйтесь в приложении Дія.
- Перейдите в Меню — Дія.Подпись.
- Нажмите Создать.
- Подтвердите личность через проверку по фото, NFC или BankID.
- Придумайте пятизначный код для Дія.Подписи.
Чтобы войти на портал Дія с помощью Дія.Подписи, необходимо:
- зайти на сайт diia.gov.ua и нажать на кнопку Зарегистрироваться;
- среди способов авторизации выбрать Войти с Дія.Подпись;
- отсканировать QR-код, который появится на экране, сканером в приложении Дія и следовать инструкциям.