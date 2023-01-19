eBay — найбільший на сьогодні світовий інтернет-магазин та аукціон, який має філії в декількох країнах: США, Польщі, Німеччини, Англії та інших.

Як і більшість закордонних торгових сервісів, eBay дозволяє купити товари, які складно знайти в магазинах України або які продаються у нас за вищою ціною.

Тому сервіс eBay надає покупцям можливість купувати бажані товари та заощаджувати. Єдина проблема – доставка в Україну. Не всі продавці на eBay надсилають товари в нашу країну. Тому під час купівлі обовʼязково звертайте увагу, чи доступна відправка в Україну.

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Як замовити з eBay в Україну без посередників, читайте в нашому матеріалі.

Етап 1. Реєстрація на eBay

Перейдіть на сайт eBay Register (у лівому верхньому куті). Вкажіть особисті дані для реєстрації: імʼя, прізвище, електронну адресу та придумайте пароль. Вам на e-mail надішлють листа з темою Thanks for joining eBay! з вашими обліковими даними. Після реєстрації вас автоматично перекине на головну сторінку eBay.

Етап 2. Реєстрація на PayPal

Більшість продавців на eBay хочуть отримувати оплату через платіжну систему PayPal. Якщо ви там вже зареєстровані – чудово, якщо ні – потрібно пройти реєстрацію!

На цьому етапі не варто хвилюватися, адже PayPal — це дуже популярна та надійна американська платіжна система, яка страхує ваші покупки на 100% (ціна товару + доставка).

Реєстрація у PayPal доволі легка, вам знадобиться лише ваша банківська картка MasterCard або Visа. Зверніть увагу, що не всі картки підійдуть. Тому варто спробувати кілька різних рахунків.

Перейдіть за посиланням

Вкажіть ваш номер телефону та підтвердіть його (вам надійде смс).

Далі зазначте своє імʼя, прізвище та електронну адресу.

Вас перекине на нову сторінку, де потрібно вказати країну, область, місто, адресу тощо.

Останній крок – вкажіть номер своєї банківської картки та завершіть реєстрацію.

Персональну інформацію, адресу та ім’я/прізвище обов’язково пишіть латиницею. Вказуйте ту адресу, за якою хочете отримувати посилки. Вона не має обов’язково збігатися з вашою адресою проживання.

Зверніть увагу, що під час реєстрації пластикової карти у PayPal з неї знімуть $1 для перевірки (ці гроші зарезервують та згодом розблокують).

До речі, конвертацію валюти з гривні в долари чи євро здійснює також PayPal, але курс не завжди вигідний.

Етап 3. Обираємо товар

Після усіх реєстрацій можете переходити на сайт eBay та обирати необхідні речі. Перед самим придбанням обовʼязково перевірте продавця, щоб не натрапити на шахраїв.

Також уважно читайте опис товару (він не новий, тому це важливо). Зверніть увагу, чи немає в описі вказаних несправностей, в основному пишуть broken або більш конкретно, наприклад, waterdamaged.

Етап 4. Робимо покупки без посередників

Після ретельних перевірок товару та продавця, можна купувати товар. Одразу звертайте увагу на країни, в які продавець зможе надіслати посилку. Якщо там є Україна, це чудово, але так трапляється рідко.

На eBay більшість лотів представлені лише з доставкою по США, це означає, що доставки в Україну у цього лота немає. Але якщо вам дуже хочеться придбати саме його, ви можете зв’язатися з продавцем за посиланням Ask a question (його можна знайти в нижній частині сторінки з описом лота) та спробувати домовитися з ним про доставку.

Після підтвердження вашого рішення вам запропонують одразу оплатити покупку. Після оплати вам залишається лише чекати. Уважно перегляньте опис товару, там має зазначатися день та час, коли посилку вам доставлять. Зазвичай це наступний робочий день після оплати.

Зверніть увагу, якщо лот виставлений на аукціон, то вам потрібно зробити ставку та стежити за розвитком подій. У випадку, що товар має опцію BuyItNow, то ви можете здійснити покупку одразу.

Що робити, якщо продавець не захотів надсилати товар в Україну

У такому випадку, потрібно буде звернутися до посередників. Це може бути сервіс Nova Poshta Shopping.

Нова пошта має склади партнерів у США, Великій Британії, Китаї, Німеччині, Італії, Франції, Іспанії, Туреччині та Польщі, за якими продавець може доставити посилку. Після чого Nova Poshta Shopping надішле товар в Україну.

Зареєструйтесь на сервісі Nova Poshta Shopping Після реєстрації ви отримаєте персональну адресу для шопінгу та код ідентифікатор. Перейдіть на сайт eBay. Там знайдіть кнопку My eBay – Account settings – Addresses – Shipping address. Тут потрібно вказати вашу адресу для шопінгу (адресу складу партнера Нова Пошта Глобал). Знайти її ви можете у своєму особистому кабінеті. Повертайтесь до шопінгу, виберіть товар та натисніть на Buy it now. Оплатіть покупку. Заповніть Billing address. Це адреса, яку ви повідомляли банку, оформлюючи платіжну картку. Будьте уважними, не скопіюйте сюди адресу складу (Shipping address), інакше відправлення не доставлять. У категорії Checkout перевірте внесену інформацію та натисніть Confirm and pay для підтвердження замовлення та здійснення оплати.

Ваше замовлення надійде до складу Нової пошти, яка надішле вам його в Україну.