Amazon – один з найбільших онлайн-маркетплейсів Америки, якщо не всього світу. Користувачі можуть купувати товари на Amazon чи у сторонніх продавців, просто зайшовши на сайт компанії. Як замовити на Amazon в Україну – читайте в матеріалі.
Для того, щоб замовити товари з Amazon в Україну, скористайтеся покроковою інструкцією:
- Для початку зайдіть на сайт Amazon (європейську версію сайту).
- Після цього зареєструйте акаунт та у випадаючому меню змініть мову на англійську. Збережіть зміни.
- Потім в пошуку Amazon введіть назву товару, який хочете придбати (наприклад, зарядну станцію).
- У результатах пошуку оберіть товар і натисніть на нього.
- Для замовлення товару натисніть кнопку Add to Basket.
- У кошику натисніть на proceed to checkout, і побачите сторінку вибору адреси для доставки.
- Найдешевший спосіб доставки з Amazon – використання послуг посередника, який і має надати вам адресу. Для цього реєструйте акаунт на Mymeest.
- У особистому кабінеті оберіть країну замовлення. Наприклад, Німеччину.
- Обравши країну, ви отримаєте реквізити адреси для доставки, які необхідно вписати у віконечко і натиснути Deliver to this address.
- Далі у формі нижче для здійснення оплати слід додати свою банківську карту.
- Після того, як всі дані будуть вказані, з’явиться кнопка Place your order and Pay.
- Коли ви натиснете її, буде здійснена оплата. Але насамперед, ретельно перевірте, чи усі дані ви вказали правильно.
- Тепер потрібно дочекатися відправки посилки Amazon.
- Після відправки у особистому кабінеті Amazon вам нададуть трекінг-код, який необхідно додати у особистий кабінет Mymeest.
- Перейдіть у розділ Товари з магазинів та оберіть Зареєструвати товар.
- У формі, для початку, слід обрати країну товару та вказати номер відстеження.
- Нижче, у категоріях, слід обрати Альтернативні джерела енергії (якщо ви замовляєте, наприклад, ту ж зарядну станцію).
- У полі Товар вибираємо Акумуляторні батареї.
- Вказавши цю категорію при замовленні зарядних станцій, ви будете повністю звільнені від сплати мита (на будь-яку суму до €10 тис.).
- Далі вкажіть вартість та кількість товару.
- Збережіть відправлення. Через декілька днів на вашу пошту прийде лист про те, що товар прибув на склад посередника.
- Знову зайдіть на Mymeest та оберіть особистий кабінет. Оберіть розділ Товари з магазинів.
- Тут побачите, що статус посилки змінився на Отримано. Оберіть цю посилку і натисніть на кнопку Створити відправлення.
- Вас перенаправлять на форму, де необхідно буде вказати інформацію про посилку: адреса доставки (номер найближчої Нової пошти або Mymeest), метод відправлення та вартість.
- Збережіть та відправте форму.
- Оплатіть вартість доставки та очікуйте повідомлення від Mymeest або Нової пошти (до 10 кг – €12).
- Заберіть свій товар.
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