Amazon – один з найбільших онлайн-маркетплейсів Америки, якщо не всього світу. Користувачі можуть купувати товари на Amazon чи у сторонніх продавців, просто зайшовши на сайт компанії. Як замовити на Amazon в Україну – читайте в матеріалі.

Для того, щоб замовити товари з Amazon в Україну, скористайтеся покроковою інструкцією:

Для початку зайдіть на сайт Amazon Після цього зареєструйте акаунт та у випадаючому меню змініть мову на англійську. Збережіть зміни. Потім в пошуку Amazon введіть назву товару, який хочете придбати (наприклад, зарядну станцію). У результатах пошуку оберіть товар і натисніть на нього. Для замовлення товару натисніть кнопку Add to Basket. У кошику натисніть на proceed to checkout, і побачите сторінку вибору адреси для доставки. Найдешевший спосіб доставки з Amazon – використання послуг посередника, який і має надати вам адресу. Для цього реєструйте акаунт на Mymeest У особистому кабінеті оберіть країну замовлення. Наприклад, Німеччину. Обравши країну, ви отримаєте реквізити адреси для доставки, які необхідно вписати у віконечко і натиснути Deliver to this address. Далі у формі нижче для здійснення оплати слід додати свою банківську карту. Після того, як всі дані будуть вказані, з’явиться кнопка Place your order and Pay. Коли ви натиснете її, буде здійснена оплата. Але насамперед, ретельно перевірте, чи усі дані ви вказали правильно. Тепер потрібно дочекатися відправки посилки Amazon. Після відправки у особистому кабінеті Amazon вам нададуть трекінг-код, який необхідно додати у особистий кабінет Mymeest. Перейдіть у розділ Товари з магазинів та оберіть Зареєструвати товар. У формі, для початку, слід обрати країну товару та вказати номер відстеження. Нижче, у категоріях, слід обрати Альтернативні джерела енергії (якщо ви замовляєте, наприклад, ту ж зарядну станцію). У полі Товар вибираємо Акумуляторні батареї. Вказавши цю категорію при замовленні зарядних станцій, ви будете повністю звільнені від сплати мита (на будь-яку суму до €10 тис.). Далі вкажіть вартість та кількість товару. Збережіть відправлення. Через декілька днів на вашу пошту прийде лист про те, що товар прибув на склад посередника. Знову зайдіть на Mymeest та оберіть особистий кабінет. Оберіть розділ Товари з магазинів. Тут побачите, що статус посилки змінився на Отримано. Оберіть цю посилку і натисніть на кнопку Створити відправлення. Вас перенаправлять на форму, де необхідно буде вказати інформацію про посилку: адреса доставки (номер найближчої Нової пошти або Mymeest), метод відправлення та вартість. Збережіть та відправте форму. Оплатіть вартість доставки та очікуйте повідомлення від Mymeest або Нової пошти (до 10 кг – €12). Заберіть свій товар.