eBay — крупнейший на сегодня мировой интернет-магазин и аукцион, который имеет филиалы в нескольких странах: США, Польше, Германии, Англии и других.

Как и большинство зарубежных торговых сервисов, eBay позволяет купить товары, которые сложно найти в магазинах Украины или которые продаются у нас по более высокой цене.

Поэтому сервис eBay предоставляет покупателям возможность покупать желаемые товары и экономить. Единственная проблема — доставка в Украину. Не все продавцы на eBay присылают товары в нашу страну. Поэтому при покупке обязательно обращайте внимание, доступна ли отправка в Украину.

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Как заказать с eBay в Украину без посредников, читайте в нашем материале.

Этап 1. Регистрация на eBay

Перейдите на сайт eBay Register (в левом верхнем углу). Укажите личные данные для регистрации: имя, фамилию, электронный адрес и придумайте пароль. Вам на e-mail пришлют письмо с темой Thanks for joining eBay! с вашими учетными данными. После регистрации вас автоматически перебросит на главную страницу eBay.

Этап 2. Регистрация на PayPal

Большинство продавцы на eBay хотят получать оплату через платежную систему PayPal, если вы там уже зарегистрированы — прекрасно, если нет — нужно пройти регистрацию!

На этом этапе не стоит волноваться, ведь PayPal — это очень популярная и надежная американская платежная система, которая страхует ваши покупки на 100% (цена товара + доставка).

Регистрация в PayPal довольно легкая, вам понадобится только ваша банковская карта MasterCard или Visа. Обратите внимание, что не все карты подойдут. Поэтому стоит попробовать несколько разных счетов.

Перейдите по ссылке

Укажите ваш номер телефона и подтвердите его (вам поступит смс).

Далее укажите свое имя, фамилию и электронный адрес.

Вас перебросит на новую страницу, где нужно указать страну, область, город, адрес и тому подобное.

Последний шаг — укажите номер своей банковской карты и завершите регистрацию.

Персональную информацию, адрес и имя/фамилию обязательно пишите латиницей. Указывайте тот адрес, по которому хотите получать посылки.

Обратите внимание, что при регистрации пластиковой карты в PayPal с нее снимут $1 для проверки (эти деньги зарезервируют и впоследствии разблокируют).

Кстати, конвертацию валюты из гривны в доллары или евро осуществляет также PayPal, но курс не всегда выгоден.

Этап 3. Выбираем товар

После всех регистраций можете переходить на сайт eBay и выбирать необходимые вещи. Перед самим приобретением обязательно проверьте продавца, чтобы не наткнуться на мошенников.

Также внимательно читайте описание товара (он не новый, поэтому это важно). Обратите внимание, нет ли в описании заявленных неисправностей, в основном пишут broken или более конкретно, например, waterdamaged.

Этап 4. Делаем покупки без посредников

После тщательных проверок товара и продавца, можно покупать товар. Сразу обращайте внимание на страны, в которые продавец сможет отправить посылку. Если там есть Украина, это прекрасно, но так случается редко.

На eBay большинство лотов представлены только с доставкой по США, это означает, что доставки в Украину у этого лота нет. Но если вам очень хочется купить именно его, вы можете связаться с продавцом по ссылке Ask a question (его можно найти в нижней части страницы с описанием лота) и попытаться договориться с ним о доставке.

После подтверждения вашего решения вам предложат сразу оплатить покупку. После оплаты вам остается лишь ждать. Внимательно просмотрите описание товара, там должен отметиться день и время, когда посылку вам доставят. Обычно это следующий рабочий день после оплаты.

Обратите внимание, если лот выставлен на аукцион, то вам нужно сделать ставку и следить за развитием событий. В случае, если товар имеет опцию BuyItNow, то вы можете осуществить покупку сразу.

Что делать, если продавец не захотел присылать товар в Украину

В таком случае, нужно будет обратиться к посредникам. Это может быть сервис Nova Poshta Shopping.

Новая почта имеет склады партнеров в США, Великобритании, Китае, Германии, Италии, Франции, Испании, Турции и Польше, по которым продавец может доставить посылку. После чего Nova Poshta Shopping пришлет товар в Украину.

Зарегистрируйтесь на сервисе Nova Poshta Shopping . После регистрации вы получите персональный адрес для шопинга и код идентификатор. Перейдите на сайт eBay. Там найдите кнопку My eBay — Account settings — Addresses — Shipping address. Здесь нужно указать ваш адрес для шопинга (адрес склада партнера Новая Почта Глобал). Найти его вы можете в своем личном кабинете. Возвращайтесь к шопингу, выберите товар и нажмите на Buy it now. Оплатите покупку. Заполните Billing address. Это адрес, который вы сообщали банку, оформляя платежную карту. Будьте внимательными, не скопируйте сюда адрес склада (Shipping address), иначе отправление не доставят. В категории Checkout проверьте внесенную информацию и нажмите Confirm and pay для подтверждения заказа и оплаты.

Ваш заказ поступит в состав Новой почтой вышлет вам его в Украину.