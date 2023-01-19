eBay — крупнейший на сегодня мировой интернет-магазин и аукцион, который имеет филиалы в нескольких странах: США, Польше, Германии, Англии и других.
Как и большинство зарубежных торговых сервисов, eBay позволяет купить товары, которые сложно найти в магазинах Украины или которые продаются у нас по более высокой цене.
Поэтому сервис eBay предоставляет покупателям возможность покупать желаемые товары и экономить. Единственная проблема — доставка в Украину. Не все продавцы на eBay присылают товары в нашу страну. Поэтому при покупке обязательно обращайте внимание, доступна ли отправка в Украину.
Как заказать с eBay в Украину без посредников, читайте в нашем материале.
Этап 1. Регистрация на eBay
- Перейдите на сайт eBay и нажмите на кнопку Register (в левом верхнем углу).
- Укажите личные данные для регистрации: имя, фамилию, электронный адрес и придумайте пароль.
- Вам на e-mail пришлют письмо с темой Thanks for joining eBay! с вашими учетными данными.
- После регистрации вас автоматически перебросит на главную страницу eBay.
Этап 2. Регистрация на PayPal
Большинство продавцы на eBay хотят получать оплату через платежную систему PayPal, если вы там уже зарегистрированы — прекрасно, если нет — нужно пройти регистрацию!
На этом этапе не стоит волноваться, ведь PayPal — это очень популярная и надежная американская платежная система, которая страхует ваши покупки на 100% (цена товара + доставка).
Регистрация в PayPal довольно легкая, вам понадобится только ваша банковская карта MasterCard или Visа. Обратите внимание, что не все карты подойдут. Поэтому стоит попробовать несколько разных счетов.
- Перейдите по ссылке.
- Укажите ваш номер телефона и подтвердите его (вам поступит смс).
- Далее укажите свое имя, фамилию и электронный адрес.
- Вас перебросит на новую страницу, где нужно указать страну, область, город, адрес и тому подобное.
- Последний шаг — укажите номер своей банковской карты и завершите регистрацию.
Персональную информацию, адрес и имя/фамилию обязательно пишите латиницей. Указывайте тот адрес, по которому хотите получать посылки.
Обратите внимание, что при регистрации пластиковой карты в PayPal с нее снимут $1 для проверки (эти деньги зарезервируют и впоследствии разблокируют).
Кстати, конвертацию валюты из гривны в доллары или евро осуществляет также PayPal, но курс не всегда выгоден.
Этап 3. Выбираем товар
После всех регистраций можете переходить на сайт eBay и выбирать необходимые вещи. Перед самим приобретением обязательно проверьте продавца, чтобы не наткнуться на мошенников.
Также внимательно читайте описание товара (он не новый, поэтому это важно). Обратите внимание, нет ли в описании заявленных неисправностей, в основном пишут broken или более конкретно, например, waterdamaged.
Этап 4. Делаем покупки без посредников
После тщательных проверок товара и продавца, можно покупать товар. Сразу обращайте внимание на страны, в которые продавец сможет отправить посылку. Если там есть Украина, это прекрасно, но так случается редко.
На eBay большинство лотов представлены только с доставкой по США, это означает, что доставки в Украину у этого лота нет. Но если вам очень хочется купить именно его, вы можете связаться с продавцом по ссылке Ask a question (его можно найти в нижней части страницы с описанием лота) и попытаться договориться с ним о доставке.
После подтверждения вашего решения вам предложат сразу оплатить покупку. После оплаты вам остается лишь ждать. Внимательно просмотрите описание товара, там должен отметиться день и время, когда посылку вам доставят. Обычно это следующий рабочий день после оплаты.
Обратите внимание, если лот выставлен на аукцион, то вам нужно сделать ставку и следить за развитием событий. В случае, если товар имеет опцию BuyItNow, то вы можете осуществить покупку сразу.
Что делать, если продавец не захотел присылать товар в Украину
В таком случае, нужно будет обратиться к посредникам. Это может быть сервис Nova Poshta Shopping.
Новая почта имеет склады партнеров в США, Великобритании, Китае, Германии, Италии, Франции, Испании, Турции и Польше, по которым продавец может доставить посылку. После чего Nova Poshta Shopping пришлет товар в Украину.
- Зарегистрируйтесь на сервисе Nova Poshta Shopping.
- После регистрации вы получите персональный адрес для шопинга и код идентификатор.
- Перейдите на сайт eBay.
- Там найдите кнопку My eBay — Account settings — Addresses — Shipping address.
- Здесь нужно указать ваш адрес для шопинга (адрес склада партнера Новая Почта Глобал). Найти его вы можете в своем личном кабинете.
- Возвращайтесь к шопингу, выберите товар и нажмите на Buy it now.
- Оплатите покупку.
- Заполните Billing address. Это адрес, который вы сообщали банку, оформляя платежную карту. Будьте внимательными, не скопируйте сюда адрес склада (Shipping address), иначе отправление не доставят.
- В категории Checkout проверьте внесенную информацию и нажмите Confirm and pay для подтверждения заказа и оплаты.
Ваш заказ поступит в состав Новой почтой вышлет вам его в Украину.