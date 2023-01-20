Тисячі українських жінок дуже шанують корейську косметику, адже виробники роблять акцент на натуральному складі своїх б’юті-продуктів.

Крім того, корейська косметика є універсальною. Більшість кремів, тонерів, лосьйонів та емульсій підходять для різних типів шкіри та не мають вікових обмежень. Єдина проблема – замовлення та доставка в Україну.

Тому Факти ICTV дізнавалися, як замовити косметику з Кореї та що для цього знадобиться.

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Як замовити косметику з Кореї

Сьогодні в мережі можна знайти безліч інтернет-магазинів корейської косметики. Розібратися там дуже важко, особливо, якщо ви не володієте корейською мовою.

Косметичні магазини Кореї зосереджені на внутрішній ринок, тому лише на кількох сайтах ви знайдете англійськомовну версію.

Також потрібно розуміти, що доставка з Кореї буде коштувати немало. В корейських інтернет-магазинах вигідніше купувати товари оптом, щоб сума доставки не була дорожчою за саму косметику.

Велика кількість корейської косметики, як правило, поставляється в Україну морським вантажем або літаком. Звичайно, в умовах повномасштабної війни правила дещо змінились.

Загалом, самостійно замовляти косметику безпосередньо з Кореї дуже непросто, тому радимо скористатися послугами посередників або ж купувати товари в офіційних дистриб’юторів.

Дистриб’ютор – це компанія, яка закуповує у виробника продукцію великим оптом та поставляє її роздрібним продавцям або іншим посередникам.

Як замовити косметику з Кореї в Україну

Замовити косметику ви можете через корейський сайт Вeautynetkorea. Спершу потрібно зареєструватися:

перейдіть на сайт Вeautynetkorea;

знайдіть у верхньому правому куті кнопку Login та натисніть;

та натисніть; там оберіть Join;

вкажіть свої персональні дані та натисніть Погодитись з умовами сайту.

Після реєстрації ви можете переглянути каталог пропонованих товарів, обирати потрібні та додати їх у кошик.

Потім перейдіть у кошик та натисніть на кнопку Купити зараз. На екрані ви побачите анкету, яку необхідно заповнити. До речі, серед країн доставки там є Україна.

Після заповнення усіх даних, потрібно обрати спосіб доставки. Для цього перейдіть у пункт SHIPTER, там ви побачите, що ваша посилка буде надсилатися через Нова пошта Глобал. Потрібно погодитись, натиснувши відповідну кнопку.

Після цього, замовлення потрібно оплатити. І все, посилка буде у вас за кілька днів!

Де замовити косметику з Кореї – офіційні дистриб’ютори

Кorea UA

Інтернет-магазин корейської косметики korea.in.ua допоможе вам купити недорого оригінальну корейську косметику в Україні без посередників.

Серед переваг магазину: швидка доставка по Україні, безплатні консультації з підбору догляду в Instagram, інструкції до засобів та невисокі ціни.

Lotana

Це оптовий постачальник корейської косметики.

Офіційний дистриб’ютор корейської косметики ТОВ Лотана з 2014 року співпрацює з компаніями та приватними підприємцями сфери beauty, які зацікавлені в оригінальній косметиці найкращих корейських брендів.

У якості свого надійного постачальника корейської косметики компанію Lotana вибрали понад 200 клієнтів.

Щоб замовити корейську косметику тут, достатньо пройти просту процедуру реєстрації. Після цього ви зможете бачити оптові ціни та купувати корейську косметику на максимально вигідних умовах з безплатною доставкою.

KRKR

Інтернет-магазин корейської косметики KRKR – це мультибрендовий сучасний сайт для купівлі оригінальної продукції з Південної Кореї в Україні.

На сайті krkr.com.ua ви знайдете товари, які ми підібрали для оптимального догляду та гарантуємо їх якість та ефективність.

KRKR офіційно імпортує корейську косметику в Україну напряму від корейського виробника. Уся косметика йде за прямими контрактами (без будь-яких посередників).

– Корейські виробники надали нам міжнародні сертифікати якості, відповідності та безпечності своєї продукції світовим нормам. Додатково всю продукцію ми сертифікували в Україні, – зазначають на сайті.

Тому можете бути впевнені, що ви купуєте тільки оригінальну корейську косметику.

Sweetness

Це магазин корейської косметики в Україні. Процес оформлення замовлень тут максимально простий та швидкий.

На сайті ви знайдете багато рецензій покупців, які вже отримали чудові результати. Відгуки про товари допоможуть вам визначитися з вибором, а у разі будь-яких питань консультанти Sweetness прийдуть на допомогу.

Крім того, уся продукція, представлена на сайті, пройшла санітарно-епідеміологічну експертизу та має всі необхідні гігієнічні сертифікати, що підтверджують її безпеку та відповідність нормам України.

Доставка займає всього один-два дні, а при замовленні від 599 грн відправлення до поштового відділення – безкоштовне!