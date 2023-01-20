Тысячи украинских женщин очень уважают корейскую косметику, ведь производители делают акцент на натуральном составе своих бьюти-продуктов.

Кроме того, корейская косметика является универсальной. Большинство кремов, тонеров, лосьонов и эмульсий подходят для разных типов кожи и не имеют возрастных ограничений. Единственная проблема — заказ и доставка в Украину.

Поэтому Факты ICTV узнавали, как заказать косметику из Кореи и что для этого понадобится.

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Как заказать косметику из Кореи

Сегодня в сети можно найти множество интернет-магазинов корейской косметики. Разобраться там очень трудно, особенно, если вы не владеете корейским языком.

Косметические магазины Кореи сосредоточены на внутреннем рынке, поэтому только на нескольких сайтах вы найдете английский перевод.

Также нужно понимать, что доставка из Кореи будет стоить недешево. Поэтому в корейских интернет-магазинах выгоднее покупать товары оптом, чтобы сумма доставки не была дороже самой косметики.

Большое количество корейской косметики, как правило, поставляется в Украину морским грузом или самолетом. Конечно, в условиях полномасштабной войны правила несколько изменились.

В общем, самостоятельно заказывать косметику напрямую из Кореи очень не просто, поэтому советуем воспользоваться услугами посредников или же покупать товары у официальных дистрибьюторов.

Дистрибьютор — это компания, которая закупает у производителя продукцию крупным оптом и поставляет ее розничным продавцам или другим посредникам.

Как заказать косметику из Кореи в Украину

Заказать косметику вы можете через корейский сайт Вeautynetkorea. Сначала нужно зарегистрироваться:

перейдите на сайт Вeautynetkorea

найдите в правом верхнем углу кнопку Login и нажмите;

и нажмите; там найдите Join;

укажите свои персональные данные и нажмите Согласиться с условиями сайта.

После регистрации вы можете просмотреть каталог предлагаемых товаров, выбирать нужные и добавить их в корзину.

Затем перейдите в корзину и нажмите на кнопку Купить сейчас. На экране вы увидите анкету, которую необходимо заполнить. Кстати, среди стран доставки там доступна и Украина.

После заполнения всех данных, нужно выбрать способ доставки. Для этого перейдите в пункт SHIPTER, там вы увидите, что ваша посылка будет отправлена через Новая почта Глобал. Нужно согласиться, нажав на соответствующую кнопку.

После этого заказ нужно оплатить. И все, посылка будет у вас через несколько дней!

Где заказать косметику из Кореи — официальные дистрибьюторы

Когеа UA

Интернет-магазин корейской косметики korea.in.ua поможет вам купить недорого оригинальную корейскую косметику в Украине без посредников.

Среди преимуществ магазина: быстрая доставка по Украине, бесплатные консультации по подбору ухода в Instagram, инструкции к средствам и невысокие цены.

Lotana

Это оптовый поставщик корейской косметики.

Официальный дистрибьютор корейской косметики ООО Лотана с 2014 года сотрудничает с компаниями и частными предпринимателями сферы beauty, которые заинтересованы в оригинальной косметике лучших корейских брендов.

В качестве своего надежного поставщика корейской косметики компанию Lotana выбрали более 200 клиентов.

Чтобы заказать корейскую косметику здесь, достаточно пройти простую процедуру регистрации. После этого вы сможете видеть оптовые цены и покупать корейскую косметику на максимально выгодных условиях с бесплатной доставкой.

KRKR

Интернет-магазин корейской косметики KRKR — это современный мультибрендовый сайт для покупки оригинальной продукции из Южной Кореи в Украине.

На сайте krkr.com.ua вы найдете товары, которые мы подобрали для оптимального ухода и гарантируем их качество и эффективность.

KRKR официально импортирует корейскую косметику в Украину напрямую от корейского производителя. Вся косметика идет с прямыми контрактами (без посредников).

— Корейские производители предоставили нам международные сертификаты качества, соответствия и безопасности своей продукции мировым нормам. Дополнительно всю продукцию мы сертифицировали в Украине, — отмечают на сайте.

Поэтому можете быть уверены, что у нас вы покупаете только оригинальную корейскую косметику.

Sweetness

Это магазин корейской косметики в Украине. Процесс оформления заказов здесь максимально простой и быстрый.

На сайте вы найдете много рецензий покупателей, которые уже получили замечательные результаты. Отзывы о товарах помогут вам определиться с выбором, а в случае любых вопросов консультанты Sweetness придут на помощь.

Кроме того, вся продукция, представленная на сайте, прошла санитарно-эпидемиологическую экспертизу и имеет все необходимые гигиенические сертификаты, подтверждающие ее безопасность и соответствие нормам Украины.

Доставка занимает всего один-два дня, а при заказе от 599 грн отправление в почтовое отделение — бесплатное!