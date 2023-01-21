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Як замовити iHerb в Україну: покрокова інструкція

21 Січня 2023, 12:12
Анна Голішевська Редакторка сайту
Айхерб
Джерело: Unsplash

Раніше українці не могли замовляти товари з глобального онлайн-магазину iHerb. Цю послугу призупинили у лютому, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як замовити iHerb в Україну та що для цього потрібно – читайте у матеріалі.

Що можна замовити на iHerb

iHerb – один із найбільших у світі інтернет-магазинів продуктів, який займається продажем різних товарів для здорового способу життя. На сайті можна знайти більше 1 500 брендів та різних товарів у таких категоріях:

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  • косметика;
  • парфумерія;
  • харчові добавки;
  • вітаміни;
  • спортивне харчування;
  • товари для дітей;
  • продукція для дому;
  • товари для тварин.

Як замовити на iHerb в Україну

Айхерб

Фото – Unsplash

  1. Для початку потрібно зареєструватися на сайті iHerb.
  2. Після цього оберіть продукти, які вам потрібні. Додайте їх у Кошик.
  3. Внизу буде вкладка Доставка. Натисніть на неї.
  4. У ній виберіть опцію з логотипом Нова пошта Глобал.
  5. Після оплати натисніть кнопку Доставити.
  6. Виберіть відділення Нової пошти, яке вам потрібне.
  7. Отримати замовлення ви зможете у будь-якому працюючому відділенні чи поштоматі.
  8. Чекати на посилку потрібно від двох тижнів до місяця.
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