Раніше українці не могли замовляти товари з глобального онлайн-магазину iHerb. Цю послугу призупинили у лютому, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Як замовити iHerb в Україну та що для цього потрібно – читайте у матеріалі.
Що можна замовити на iHerb
iHerb – один із найбільших у світі інтернет-магазинів продуктів, який займається продажем різних товарів для здорового способу життя. На сайті можна знайти більше 1 500 брендів та різних товарів у таких категоріях:
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- косметика;
- парфумерія;
- харчові добавки;
- вітаміни;
- спортивне харчування;
- товари для дітей;
- продукція для дому;
- товари для тварин.
Як замовити на iHerb в Україну
- Для початку потрібно зареєструватися на сайті iHerb.
- Після цього оберіть продукти, які вам потрібні. Додайте їх у Кошик.
- Внизу буде вкладка Доставка. Натисніть на неї.
- У ній виберіть опцію з логотипом Нова пошта Глобал.
- Після оплати натисніть кнопку Доставити.
- Виберіть відділення Нової пошти, яке вам потрібне.
- Отримати замовлення ви зможете у будь-якому працюючому відділенні чи поштоматі.
- Чекати на посилку потрібно від двох тижнів до місяця.
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