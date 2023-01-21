Раніше українці не могли замовляти товари з глобального онлайн-магазину iHerb. Цю послугу призупинили у лютому, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як замовити iHerb в Україну та що для цього потрібно – читайте у матеріалі.

Що можна замовити на iHerb

iHerb – один із найбільших у світі інтернет-магазинів продуктів, який займається продажем різних товарів для здорового способу життя. На сайті можна знайти більше 1 500 брендів та різних товарів у таких категоріях:

Зараз дивляться косметика;

парфумерія;

харчові добавки;

вітаміни;

спортивне харчування;

товари для дітей;

продукція для дому;

товари для тварин. Як замовити на iHerb в Україну Для початку потрібно зареєструватися на сайті iHerb Після цього оберіть продукти, які вам потрібні. Додайте їх у Кошик. Внизу буде вкладка Доставка. Натисніть на неї. У ній виберіть опцію з логотипом Нова пошта Глобал. Після оплати натисніть кнопку Доставити. Виберіть відділення Нової пошти, яке вам потрібне. Отримати замовлення ви зможете у будь-якому працюючому відділенні чи поштоматі. Чекати на посилку потрібно від двох тижнів до місяця. Читайте також: Як замовити на eBay без посередників – інструкція

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