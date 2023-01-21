Ранее украинцы не могли заказывать товары с глобального онлайн-магазина iHerb. Эту услугу приостановили в феврале, после полномасштабного вторжения России в Украину.
Как заказать iHerb в Украину и что для этого нужно – читайте в материале.
Что можно заказать на iHerb
iHerb – один из самых больших в мире интернет-магазинов продуктов, который занимается продажей различных товаров для здорового образа жизни. На сайте можно найти больше 1 500 брендов и различных товаров в таких категориях:
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- косметика;
- парфюмерия;
- пищевые добавки;
- витамины;
- спортивное питание;
- товары для детей;
- продукция для дома;
- товары для животных.
Как заказать на iHerb в Украину
- Для начала вам нужно зарегистрироваться на сайте iHerb.
- После этого выберите необходимые продукты. Добавьте их в Корзину.
- Внизу будет вкладка Доставка. Нажмите на нее.
- В ней выберете опцию с логотипом Новая почта Глобал.
- После оплаты нажмите на кнопку Доставить.
- Выберете отделение Новой почты, которое вам нужно.
- Получить заказ вы сможете в любом работающем отделении или почтомате.
- Ждать посылку нужно от двух недель до месяца.
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