Ранее украинцы не могли заказывать товары с глобального онлайн-магазина iHerb. Эту услугу приостановили в феврале, после полномасштабного вторжения России в Украину.

Как заказать iHerb в Украину и что для этого нужно – читайте в материале.

Что можно заказать на iHerb

iHerb – один из самых больших в мире интернет-магазинов продуктов, который занимается продажей различных товаров для здорового образа жизни. На сайте можно найти больше 1 500 брендов и различных товаров в таких категориях:

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косметика;

парфюмерия;

пищевые добавки;

витамины;

спортивное питание;

товары для детей;

продукция для дома;

товары для животных.

Как заказать на iHerb в Украину