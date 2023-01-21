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Как заказать iHerb в Украину: пошаговая инструкция

21 января 2023, 12:12
Анна Голишевская Редактор сайта
Айхерб
Источник: Unsplash

Ранее украинцы не могли заказывать товары с глобального онлайн-магазина iHerb. Эту услугу приостановили в феврале, после полномасштабного вторжения России в Украину.

Как заказать iHerb в Украину и что для этого нужно – читайте в материале.

Что можно заказать на iHerb

iHerb – один из самых больших в мире интернет-магазинов продуктов, который занимается продажей различных товаров для здорового образа жизни. На сайте можно найти больше 1 500 брендов и различных товаров в таких категориях:

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  • косметика;
  • парфюмерия;
  • пищевые добавки;
  • витамины;
  • спортивное питание;
  • товары для детей;
  • продукция для дома;
  • товары для животных.

Как заказать на iHerb в Украину

Айхерб

Фото — Unsplash

  1. Для начала вам нужно зарегистрироваться на сайте iHerb.
  2. После этого выберите необходимые продукты. Добавьте их в Корзину.
  3. Внизу будет вкладка Доставка. Нажмите на нее.
  4. В ней выберете опцию с логотипом Новая почта Глобал.
  5. После оплаты нажмите на кнопку Доставить.
  6. Выберете отделение Новой почты, которое вам нужно.
  7. Получить заказ вы сможете в любом работающем отделении или почтомате.
  8. Ждать посылку нужно от двух недель до месяца.
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