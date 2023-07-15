У кожному браузері можна заблокувати надокучливий для вас сайт або неприйнятний для сприйняття вашої дитини. Але оскільки для Android Chrome є основним за заводськими налаштуваннями, то ми розглянемо саме його. Отже, як заблокувати сайт в Chrome на телефоні – детальну інструкцію читайте на Фактах ICTV. Також ми розповімо, як зробити те саме, якщо у вас iPhone.

Як заблокувати сайт в Chrome на телефоні: два прості кроки

Буває так, що той чи інший сайт так і лізе в очі. Це неабияк дратує, особливо коли це небажаний для вас контент. Часто обмежити доступ до тієї чи іншої інформації в інтернеті хочуть й батьки, щоб діти не переглядати на своїх телефонах заборонені сайти. Заблокувати сайт в Chrome на телефоні допоможуть два прості кроки.

Крок 1. Відкрийте Chrome та перейдіть у налаштування.

Щоб заблокувати певний сайт у браузері, потрібно для початку відкрити Chrome і перейти у налаштування.

Крок 2. Відкрийте розділ Безпека

Там ви побачите пункт Блокліст, де й зможете заблокувати всі небажані сайти.

На жаль, опція блокування того чи іншого сайту у Chrome на телефоні не дає змоги зробити це назавжди. Тож ви можете заблокувати певний контент лише на деякий час, після чого сайт знову стане доступним.

Але існують певні додатки, за допомогою яких можна заблокувати сайт в Chrome на телефоні назавжди. Про них і поговоримо далі.

Як заблокувати сайт в Chrome на телефоні: перелік додатків

Заблокувати сайт від переходу у браузері Google Chrome можна, завантаживши один з цих додатків: Qustodio Suite, FocusMe, BlockSite та Firefox. Розберемо нюанси кожного з них.

Отже, Qustodio Suite дає вам змогу фільтрувати контент для дорослих, азартні ігри та інші проблемні на ваш погляд сфери інтернет-простору. Тож вам не доведеться турбуватися, що ваша дитина знайде неприйнятний контент на якомусь із сайтів.

Позитивним моментом є те, що фільтрація Qustodio працює навіть у режимі інкогніто. А ще не можливо видалити програму, якщо ви не є адміністратором. Мінусом додатку є лише те, що він безкоштовно працює тільки на одному смартфоні, прив’язаному до облікового запису. За підключення додаткових пристроїв потрібно буде платити.

Стосовно FocusMe, то у безкоштовній версії немає захисту від видалення. Це означає, що дитина зможе без вас позбутися додатку. Проте програма є доволі багатофункціональною. Тут вам і заборона на перегляд певних сайтів і навіть встановлення обмеження на користування смартфоном, наприклад, не більше двох годин на добу.

Заблокувати сайт в Chrome на телефоні допоможе і BlockSite. Це спеціальний додаток, за допомогою якого можна створювати список сайтів, що будуть автоматично блокуватися під час спроби відкриття.

Firefox є досить гнучким, він дає змогу користувачеві налаштовувати всі заблоковані сторінки.

Функція батьківський контроль

Крім того, у Chrome є функція батьківський контроль. Щоб її активувати та заблокувати сайт у браузері на телефоні, зробіть таке:

увійдіть у свій акаунт;

знайдіть розділ Користувачі;

оберіть пункт Додати нового користувача;

після відкриття вікна Створення облікового запису користувача оберіть фотографію, ім’я та активуйте Контрольований профіль, натиснувши кнопку Створити.

Після підтвердження щодо створення акаунту можна запускати браузер з безпечним пошуком. Якщо дитина буде вводити певні запити, вся неприйнятна інформація автоматично блокуватиметься.

Як заблокувати сайт в Chrome для iPhone

Як і в інших браузерах, Chrome на iPhone стандартно блокує вікна, що спливають. Але якщо цього з якоїсь причини не сталося, дійте за такою інструкцією:

Крок 1. Запустіть Chrome.

Крок 2. Натисніть кнопку з трьома крапками в правому нижньому кутку екрана і виберіть Налаштування.

Примітка. Якщо функція не відображається, проведіть пальцем вліво по вкладках швидкого доступу вгорі.

Крок 3. Прокрутіть униз і виберіть Налаштування контенту.

Крок 4. Натисніть Блокувати вікна, що спливають, та знайдіть Перемикач.

Так ви зможете увімкнути або вимкнути небажані сайти у Chrome для iPhone.