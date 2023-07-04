Усі браузери не лише показують нам інформацію з відвіданих сайтів, а й зберігають її на комп’ютері чи мобільному телефоні.

Уся ця інформація знаходиться в кеші браузера. Фахівці радять час від часу очищати кеш браузера, адже чим більше інформації там зберігається, тим повільніше буде працювати комп’ютер.

Як очистити кеш браузера, читайте в покроковій інструкції від Фактів ICTV.

Як очистити кеш браузера Google Chrome

Відкрийте Chrome на своєму компʼютері.

У верхньому правому куті екрана знайдіть три крапки та натисніть.

Натисніть Налаштування.

Зліва зʼявиться маленьке меню, вам потрібно обрати Конфіденційність та безпека.

Далі потрібно вибрати пункт Очистити історію браузера.

Вкажіть період часу, за який хочете очистити інформацію, обовʼязково поставте галочку навпроти пункту Зображення і файли.

Натисніть Видалити дані.

Як очистити кеш Safari

На верхній панелі свого пристрою знайдіть пункт Розробка. Знайдіть пункт Очистити кеші та натисніть.

А ще існує швидкий шлях очищення: при натисканні комбінації клавіш cmd + alt + E увесь кеш відразу очищається.

Якщо у вас інший браузер, радимо переглянути вказівки по видаленню кешу на сайті служби підтримки.

Що відбудеться після очищення

Коли ви очистите кеш та файли cookie:

Деякі налаштування на сайтах видаляються (наприклад, потрібно знову вводити паролі до облікових записів).

Деякі сайти можуть працювати повільніше, оскільки увесь вміст (зображення) будуть завантажуватися знову.

Крім того, очищення даних підвищує рівень вашої конфіденційності. Якщо ви хочете стерти свої сліди перебування на певному сайті, варто регулярно очищати кеш.