В каждом браузере можно заблокировать надоедливый сайт или неприемлемый для восприятия ребенка контент. Но поскольку для Android Chrome является основным по умолчанию, то мы рассмотрим именно его. Итак, как заблокировать сайт в Chrome на телефоне — подробную инструкцию читайте на Фактах ICTV. Также мы расскажем, как сделать то же самое, если у вас iPhone.
Как заблокировать сайт в Chrome на телефоне: два простых шага
Бывает случается, что тот или иной сайт так и лезет в глаза. Это изрядно раздражает, особенно, когда это нежелательный для вас контент. Часто ограничить доступ к той или иной информации в интернете хотят и родители, чтобы дети не просматривали на своих телефонах запрещенные сайты. Заблокировать сайт в Chrome на телефоне помогут два простых шага.
Шаг 1. Откройте Chrome и перейдите в настройки.
Чтобы заблокировать определенный сайт в браузере, нужно для начала открыть Chrome и перейти в настройки.
Шаг 2. Откройте раздел Безопасность
Там вы увидите пункт Блок-лист, где и сможете заблокировать все нежелательные сайты.
Стоит отметить, что, к сожалению, опция блокировки того или иного сайта в Chrome на телефоне не работает на долговременной основе. Вы мажете заблокировать определенный контент лишь на некоторое время, после чего сайт снова станет доступным.
Но существуют определенные приложения, с помощью которых можно заблокировать сайт в Chrome на телефоне навсегда. О них и поговорим далее.
Как заблокировать сайт в Chrome на телефоне: перечень приложений
Заблокировать сайт от перехода в браузере Google Chrome можно, загрузив одно из перечисленных приложений — Qustodio Suite, FocusMe, BlockSite и Firefox. Разберем нюансы каждого из них.
Итак, Qustodio Suite позволяет вам фильтровать контент для взрослых, азартные игры и другие проблемные на ваш взгляд сферы интернет-пространства. Поэтому вам не придется беспокоиться, что ваш ребенок найдет неприемлемый контент на каком-то из сайтов.
Положительным моментом есть то, что фильтрация Qustodio работает даже в режиме инкогнито. А еще невозможно удалить программу, если вы не являетесь администратором. Минусом приложения является лишь то, что оно бесплатно работает только на одном смартфоне, привязанном к учетной записи. За подключение дополнительных устройств нужно платить.
Что касается FocusMe, то в бесплатной версии нет защиты от удаления. Это означает, что ребенок сможет без вас избавиться от данного приложения. Однако программа является достаточно многофункциональной. Здесь вам и запрет на просмотр определенных сайтов, и даже установление ограничения на пользование смартфоном, например, не более двух часов в сутки.
Заблокировать сайт в Chrome на телефоне поможет и BlockSite. Это специальное приложение, с помощью которого можно создавать список сайтов, которые будут автоматически блокироваться при попытке открытия.
Firefox является достаточно гибким, он позволяет пользователю настраивать все заблокированные страницы.
Функция родительского контроля
Кроме того, в Chrome есть функция родительского контроля. Чтобы ее активировать и заблокировать сайт в браузере на телефоне, сделайте следующее:
- войдите в свой аккаунт;
- найдите раздел Пользователи;
- выберите пункт Добавить нового пользователя;
- после открытия окна Создание учетной записи пользователя выберите фотографию имя и активируйте Контролирующий профиль, нажав кнопку Создать.
После подтверждения о создании аккаунта можно запускать браузер с безопасным поиском. Если ребенок начнет вводить определенные запросы, вся неприемлемая информация автоматически будет блокироваться.
Как заблокировать сайт в Chrome для iPhone
Как и в других браузерах, Chrome на iPhone по умолчанию блокирует всплывающие окна. Но если этого по какой-то причине не произошло, действуйте согласно следующей инструкции:
Шаг 1. Запустите Chrome.
Шаг 2. Нажмите кнопку с тремя точками в правом нижнем углу экрана и выберите Настройки.
Примечание. Если функция не отображается, проведите пальцем влево по вкладкам быстрого доступа вверху.
Шаг 3. Прокрутите вниз и выберите Настройки контента.
Шаг 4. Нажмите Блокировать всплывающие окна и найдите Переключатель.
Так вы сможете включить или отключить нежелательные сайты в Chrome для iPhone.