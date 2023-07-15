В каждом браузере можно заблокировать надоедливый сайт или неприемлемый для восприятия ребенка контент. Но поскольку для Android Chrome является основным по умолчанию, то мы рассмотрим именно его. Итак, как заблокировать сайт в Chrome на телефоне — подробную инструкцию читайте на Фактах ICTV. Также мы расскажем, как сделать то же самое, если у вас iPhone.

Как заблокировать сайт в Chrome на телефоне: два простых шага

Бывает случается, что тот или иной сайт так и лезет в глаза. Это изрядно раздражает, особенно, когда это нежелательный для вас контент. Часто ограничить доступ к той или иной информации в интернете хотят и родители, чтобы дети не просматривали на своих телефонах запрещенные сайты. Заблокировать сайт в Chrome на телефоне помогут два простых шага.

Шаг 1. Откройте Chrome и перейдите в настройки.

Чтобы заблокировать определенный сайт в браузере, нужно для начала открыть Chrome и перейти в настройки.

Шаг 2. Откройте раздел Безопасность

Там вы увидите пункт Блок-лист, где и сможете заблокировать все нежелательные сайты.

Стоит отметить, что, к сожалению, опция блокировки того или иного сайта в Chrome на телефоне не работает на долговременной основе. Вы мажете заблокировать определенный контент лишь на некоторое время, после чего сайт снова станет доступным.

Но существуют определенные приложения, с помощью которых можно заблокировать сайт в Chrome на телефоне навсегда. О них и поговорим далее.

Как заблокировать сайт в Chrome на телефоне: перечень приложений

Заблокировать сайт от перехода в браузере Google Chrome можно, загрузив одно из перечисленных приложений — Qustodio Suite, FocusMe, BlockSite и Firefox. Разберем нюансы каждого из них.

Итак, Qustodio Suite позволяет вам фильтровать контент для взрослых, азартные игры и другие проблемные на ваш взгляд сферы интернет-пространства. Поэтому вам не придется беспокоиться, что ваш ребенок найдет неприемлемый контент на каком-то из сайтов.

Положительным моментом есть то, что фильтрация Qustodio работает даже в режиме инкогнито. А еще невозможно удалить программу, если вы не являетесь администратором. Минусом приложения является лишь то, что оно бесплатно работает только на одном смартфоне, привязанном к учетной записи. За подключение дополнительных устройств нужно платить.

Что касается FocusMe, то в бесплатной версии нет защиты от удаления. Это означает, что ребенок сможет без вас избавиться от данного приложения. Однако программа является достаточно многофункциональной. Здесь вам и запрет на просмотр определенных сайтов, и даже установление ограничения на пользование смартфоном, например, не более двух часов в сутки.

Заблокировать сайт в Chrome на телефоне поможет и BlockSite. Это специальное приложение, с помощью которого можно создавать список сайтов, которые будут автоматически блокироваться при попытке открытия.

Firefox является достаточно гибким, он позволяет пользователю настраивать все заблокированные страницы.

Функция родительского контроля

Кроме того, в Chrome есть функция родительского контроля. Чтобы ее активировать и заблокировать сайт в браузере на телефоне, сделайте следующее:

войдите в свой аккаунт;

найдите раздел Пользователи;

выберите пункт Добавить нового пользователя;

после открытия окна Создание учетной записи пользователя выберите фотографию имя и активируйте Контролирующий профиль, нажав кнопку Создать.

После подтверждения о создании аккаунта можно запускать браузер с безопасным поиском. Если ребенок начнет вводить определенные запросы, вся неприемлемая информация автоматически будет блокироваться.

Как заблокировать сайт в Chrome для iPhone

Как и в других браузерах, Chrome на iPhone по умолчанию блокирует всплывающие окна. Но если этого по какой-то причине не произошло, действуйте согласно следующей инструкции:

Шаг 1. Запустите Chrome.

Шаг 2. Нажмите кнопку с тремя точками в правом нижнем углу экрана и выберите Настройки.

Примечание. Если функция не отображается, проведите пальцем влево по вкладкам быстрого доступа вверху.

Шаг 3. Прокрутите вниз и выберите Настройки контента.

Шаг 4. Нажмите Блокировать всплывающие окна и найдите Переключатель.

Так вы сможете включить или отключить нежелательные сайты в Chrome для iPhone.