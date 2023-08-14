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Как вывести деньги с DeFi: инструкция для новичков

14 августа 2023, 16:00
Анна Голишевская редактор ленты
DeFi
Источник: Unsplash

С помощью DeFi можно воспользоваться разнообразным спектром финансовых услуг и продуктов. Все они – на основе блокчейна. Это здорово упрощает финансовую индустрию путем отказа от всех посредников и децентрализации контроля над информацией. Поэтому этот кошелек для многих является решением, которое предоставляет пользователям доступ ко всем услугам DeFi. Как вывести деньги с DeFi – читайте в материале.

Как вывести деньги с DeFi и чем он отличается от других кошельков

С помощью DeFi люди могут хранить и распоряжаться своими средствами без контроля банков. В отличие от централизованных финансовых решений, DeFi не связывает личность с финансовыми транзакциями. Простыми словами, кошелек не требует проверки личности и сохраняет анонимность пользователей. Многие считают их одними из самых безопасных вариантов для управления цифровыми активами.

Как вывести деньги с DeFi на банковский счет: пошаговая инструкция

  1. В первую очередь переведите монеты на биржу. Например, на Binance.
  2. Для этого создайте учетную запись на Binance (если ее еще нет).
  3. Далее вам нужно загрузить приложение и нажать на кнопку Create Account.
  4. Потом платформа проверит вашу личность. Нужно будет ввести адрес сети.
  5. Если вы думаете продать, например, ETH, нужно будет ввести его адрес на Binance.
  6. Для этого перейдите в Wallet. Там будет Fiat and Spot. В нем найдите ETH в списке.
  7. Далее нажмите на кнопку Deposit. Выберите ETH и укажите сеть (можно выбрать ERC20). После того, как вы увидите адрес Ethereum, переведите ETH из кошелька.
  8. Далее вернитесь в аккаунт кошелька. Там нужно найти кнопку Отправить или Перевести.
  9. Вас должно перекинуть на Add Recipient или Destination на кошельке.
  10. Вставьте адрес ETH и выберите сумму, которую нужно перевести. Просто продайте монету на Binance и посмотрите ETH на своем счете на Binance.
  11. Дальше вам нужно перейти на страницу продажи и выбрать Потратить.
  12. Укажите фиатную валюту, которую вы хотите получить. Нажмите Продолжить.
  13. На экране вы увидите инструкции по продаже. Сразу переведите деньги в свой банк.
  14. В кошельке Fiat и Spot на Binance нажмите на кнопку Withdraw. Вас перенаправят на инструкцию. Далее введите информацию о вашем банковском счете и просто нажмите на кнопку Продолжить.
  15. В конце введите проверочный код (из 6 знаков) для завершения транзакции.

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