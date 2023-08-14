С помощью DeFi можно воспользоваться разнообразным спектром финансовых услуг и продуктов. Все они – на основе блокчейна. Это здорово упрощает финансовую индустрию путем отказа от всех посредников и децентрализации контроля над информацией. Поэтому этот кошелек для многих является решением, которое предоставляет пользователям доступ ко всем услугам DeFi. Как вывести деньги с DeFi – читайте в материале.
Как вывести деньги с DeFi и чем он отличается от других кошельков
С помощью DeFi люди могут хранить и распоряжаться своими средствами без контроля банков. В отличие от централизованных финансовых решений, DeFi не связывает личность с финансовыми транзакциями. Простыми словами, кошелек не требует проверки личности и сохраняет анонимность пользователей. Многие считают их одними из самых безопасных вариантов для управления цифровыми активами.
Как вывести деньги с DeFi на банковский счет: пошаговая инструкция
- В первую очередь переведите монеты на биржу. Например, на Binance.
- Для этого создайте учетную запись на Binance (если ее еще нет).
- Далее вам нужно загрузить приложение и нажать на кнопку Create Account.
- Потом платформа проверит вашу личность. Нужно будет ввести адрес сети.
- Если вы думаете продать, например, ETH, нужно будет ввести его адрес на Binance.
- Для этого перейдите в Wallet. Там будет Fiat and Spot. В нем найдите ETH в списке.
- Далее нажмите на кнопку Deposit. Выберите ETH и укажите сеть (можно выбрать ERC20). После того, как вы увидите адрес Ethereum, переведите ETH из кошелька.
- Далее вернитесь в аккаунт кошелька. Там нужно найти кнопку Отправить или Перевести.
- Вас должно перекинуть на Add Recipient или Destination на кошельке.
- Вставьте адрес ETH и выберите сумму, которую нужно перевести. Просто продайте монету на Binance и посмотрите ETH на своем счете на Binance.
- Дальше вам нужно перейти на страницу продажи и выбрать Потратить.
- Укажите фиатную валюту, которую вы хотите получить. Нажмите Продолжить.
- На экране вы увидите инструкции по продаже. Сразу переведите деньги в свой банк.
- В кошельке Fiat и Spot на Binance нажмите на кнопку Withdraw. Вас перенаправят на инструкцию. Далее введите информацию о вашем банковском счете и просто нажмите на кнопку Продолжить.
- В конце введите проверочный код (из 6 знаков) для завершения транзакции.