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Як викласти спільну публікацію в Instagram: справ на кілька хвилин

19 Червня 2022, 14:33
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Смартфон

Соцмережа Instagram продовжує радувати користувачів постійними оновленнями – практично щомісяця з’являються унікальні функції, що надають нові можливості. Наприклад, користувачі Instagram можуть створювати спільні публікації – відео, фото та інший контент відображатиметься в стрічці новин для підписників від відразу двох авторів.

Як викласти спільну публікацію в Instagram – далі у матеріалі.

Щоб відзначити на публікації свого друга або близької людини, потрібно дотримуватися простої інструкції:

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1. У мобільному додатку натисніть + в нижній частині екрана, а потім виберіть стиль публікації – фото/відео, історія або прямий ефір.

2. Виберіть фото з галереї або зніміть контент за допомогою камери телефону, а потім натисніть стрілку у верхньому правому куті.

Instagram

3. У списку налаштування публікації потрібно знайти функцію Позначити людей – це необхідно для додавання співавторства іншого користувача.

Instagram

4. У меню пошуку користувача потрібно ввести назву тієї сторінки, з якою потрібно зробити спільну публікацію.

Instagram

5. Після додавання автора можна оформити описи до фото, а також розмістити його і в інших соцмережах. Щоб опублікувати пост, натисніть стрілку у верхньому правому кутку.

Варто зазначити, що необов’язково бути підписаним на людину, щоб викласти спільну посаду в Instagram.

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